Le vendredi 15 janvier dernier, un camion-citerne de la MINUSMA, qui faisait partie d’un convoi logistique, a sauté sur une mine aux environs de Tessalit, dans la région de Kidal. « Suite à l’explosion, deux Casques bleus ont été grièvement blessés. L’un d’eux a malheureusement succombé à ses blessures durant son évacuation médicale. Le deuxième reçoit actuellement les soins appropriés », précise, dans un communiqué, la Minusma. Deux jours avant, le mercredi 13 janvier 2021, 3 casques bleus sont décédés et 6 autres ont été blessés dans une attaque sur l’axe Douenza-Tombouctou.

—————————

Boulkessi : L’armée malienne capture des « terroristes »

Le mercredi 13 janvier dernier, l’armée malienne a capturé des « terroristes » à quelques kilomètres de Boulkessi, dans la région de Mopti. Selon l’armée malienne, c’est « à l’issue d’une rude phase de combat, dans le cadre d’une opération militaire anti-terroristes, quatre éléments des Groupes Armés Terroristes ont été faits prisonniers dans le secteur de Kobou, village situé à 25 kilomètres au Sud-ouest de Boulkessi. » Trois des quatre prisonniers, précise l’armée, ont perdu la vie au cours de leur transfèrement de Boulkessi vers Sevaré. « Le Chef d’État-major Général des Armées a instruit l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les circonstances de ces décès. Il présente ses condoléances aux familles des victimes», lit-on dans un communiqué de l’État-major Général des Armées.

—————————

Mali : L’armée française a neutralisé une quinzaine de terroristes

L’état-major français a annoncé, le vendredi dernier, la neutralisation d’une quinzaine de terroristes le week-end dernier près de la frontière avec le Burkina Faso. Selon l’Etat-major français, l’armée française a tué une quinzaine de djihadistes le week-end dernier dans la région malienne de Boulkessi, près de la frontière avec le Burkina Faso, où agit le groupe GSIM affilié à Al Qaïda,. “Le 9 janvier, en identifiant un groupe armé terroriste à moto, les militaires français ont pu guider un aéronef et réaliser une frappe. Le lendemain, dans le même secteur (…), le groupe commando a décelé un autre groupe armé terroriste”, a expliqué le porte-parole de l’Etat-major, le colonel Frédéric Barbry. “Appuyés par des hélicoptères de reconnaissance et d’attaque, les militaires ont pu remporter ce combat et procéder au ratissage de la zone.” Les opérations ont permis de neutraliser une quinzaine de djihadistes, d’en interpeller quatre et de saisir des armements, motos et diverses autres ressources dans un secteur réputé être “une zone de prédation” du Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM), alliance djihadiste sahélienne affiliée à Al-Qaïda. L’officier a fait état de la saisie “de très nombreux matériels entrant dans la confection et la pose d’engins explosifs improvisés (IED)” ces dernières semaines au Mali.

