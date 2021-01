Cette déclaration très ferme contre la présence militaire russe et turque en Libye est venue de Richard Mills, l’ambassadeur par intérim des États-Unis à l’ONU lors d’une visioconférence du Conseil de sécurité : « nous demandons à la Turquie et à la Russie d’entamer immédiatement le retrait de leurs forces de Libye mais aussi, précise l’ambassadeur américain, des mercenaires étrangers et des substituts militaires, qu’ils ont recrutés, financés, déployés et soutenus en Libye. »

À peine deux semaines après son investiture, Joe Biden change donc nettement de ton sur la crise libyenne. Fini le temps ou Donald Trump échangeait par téléphone avec le général Haftar pour saluer leur vision commune sur la Libye, en pleine offensive meurtrière sur sa capitale Tripoli.

Washington durcit le ton et exige l’application de l’accord de cessez-le-feu du 23 octobre qui donnait trois mois aux mercenaires étrangers pour quitter la Libye. Selon l’ONU, ces mercenaires seraient 20 000 au total dans les deux camps.

Khalifa Haftar, l’homme de l’est, est soutenu par des Russes de la compagnie privée Wagner, proche du Kremlin. Il reçoit également un soutien matériel des Émirats Arabes unis et de l’Égypte.

En face, le gouvernement de Tripoli est appuyé militairement par des drones armées et des rebelles syriens acheminés par la Turquie. Si le cessez-le-feu semble tenir selon l’ONU, les livraisons d’armes se poursuivent actuellement dans les deux camps, malgré l’embargo imposé depuis la fin de la révolution de 2011.