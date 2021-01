La chanteuse SOPHIE, icône de la communauté trans, est décédée ce samedi 30 janvier aux alentours de 4 heures du matin à Athènes dans un accident. Elle était âgée de 34 ans seulement.

Les mauvaises nouvelles se poursuivent en ce mois de janvier 2021. Ce samedi 30 janvier, la chanteuse SOPHIE, âgée de 34 ans seulement, est décédée à Athènes dans un accident survenu aux alentours de 4 heures du matin. La triste information a été annoncée par l’équipe de la chanteuse originaire d’Ecosse dans un communiqué. “C’est avec une tristesse infinie que nous devons vous informer du décès de la musicienne et productrice SOPHIE, décédée ce matin aux alentours de 4 heures du matin à Athènes, où l’artiste a vécu avant de subir cet accident soudain. En cette période nous vous demandons de respecter la vie privée de sa famille. Nous voudrions aussi demander à ses fans de traiter cet évènement de nature privée avec sensibilité. SOPHIE était la pionnière d’un nouveau son, une des artistes les plus marquantes de la dernière décennie. Pas seulement pour ses productions ingénieuses, mais aussi pour avoir aussi fortement diffusé son message. Une icône de la libération”, a indiqué son équipe.

« SOPHIE était une productrice stellaire »

Nommée aux Grammy Awards, SOPHIE avait travaillé avec Madonna et Lady Gaga. En 2018 dans les colonnes de Billboard, elle expliquait l’importance de revendiquer son genre. “Être trans, c’est prendre le contrôle afin d’aligner votre corps avec votre âme, pour qu’ils ne se battent plus et ne peinent plus à survivre. Sur cette Terre, on peut se rapprocher de notre véritable essence sans la pression sociale d’avoir à remplir un certain rôle traditionnel basé sur son genre“, indiquait SOPHIE.

La mort de la chanteuse a ébranlé le monde de la musique. Chris, ex-Christine and the Queens, lui a rendu un vibrant hommage : “Sophie était une productrice stellaire, une visionnaire, une référence. Elle s’est rebellée contre la société étroite et normative en étant un triomphe absolu, à la fois en tant qu’artiste et en tant que femme. Je n’arrive pas à croire qu’elle soit partie. Nous devons honorer et respecter sa mémoire et son héritage. Chérissez les pionniers“. Bilal Hassani a partagé un “SOPHIE” très attristé sur Twitter. Une artiste qui manquera tous.

