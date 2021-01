Directeur Régional du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) pour les 23 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, Mabingue NGOM, personnalité emblématique du système des Nations-Unies et de la communauté citoyenne du développement international est de nationalité sénégalaise. Ce haut fonctionnaire reconnu pour ses efforts visant à promouvoir une culture de bonne gouvernance et d’innovation majeure face aux enjeux et défis complexes du développement en Afrique est la personnalité africaine de l’année 2020 désignée par Confidentiel Afrique.

Homme de défis, visionnaire et charismatique, Mabingue NGOM (57 ans) est la personnalité africaine de l’année 2020 sur une short-list ciblée d’une cinquantaine de personnalités concoctée par Confidentiel Afrique. Ce haut fonctionnaire sénégalais, qui traîne une forte réputation inoxydable de probité morale, de bosseur infatigable et de chercheur pointu exclusivement au service du continent africain. Il n’a cessé de prendre des initiatives pour faire face aux défis complexes du développement. Ses différentes apparitions depuis le début de la pandémie du Covid 19 sont remarquables.

Mabingué NGOM est basé à Dakar, au Sénégal où il élabore et développe des concepts et des outils innovants en collaboration avec une équipe d’experts pluridisciplinaires engagés pour les causes de développement. Ce spécialiste du développement et des politiques publiques, formé à Dakar (Sénégal) et Washington (États-Unis), a été conseiller de programme au sein de l’International Planned Parenthood Federation à Nairobi (Kenya), puis gestionnaire de portefeuille pour l’Afrique et chef d’équipe pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre au Fonds mondial de lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme (Global Fund against Aids, Tuberculosis and Malaria – GFATM), à Genève (Suisse). Il a rejoint le FNUAP en 2008 à New York en tant que Directeur de la division « Programme » et de l’urgence. M. Ngom est le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) pour l’Afrique de l’ouest et du centre (WCARO) depuis janvier 2015.

Il est un ardent défenseur de la capture du dividende démographique nécessaire à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et de l’Agenda 2063 de l’Afrique, pour « l’Afrique que nous souhaitons ». Ami de la jeunesse en laquelle il fonde beaucoup d’espoirs, Mabingué a été le promoteur de la campagne PutYoungPeopleFirst, lancée en 2016, avec une portée estimée à plus de 3,6 millions de personnes sur les médias sociaux. Sous sa direction, un ouvrage de haute portée historique et académique vient de paraître mi- novembre 2020 et intitulé : Démographie, Paix et Sécurité au Sahel: Regards croisés pour un Sahel central résilient. L’ouvrage paru aux Éditions L’Harmattan volumineux de 178 pages est préfacé par le Président de la République du Niger SE M ISSOUFOU Mahamadou.

Le Directeur régional de l’UNFPA est aussi un expert certifié en gestion du changement, avec plus de 30 ans d’expérience dans les politiques sociales et de développement au niveau national, régional et mondial, émanant de gouvernements, d’ONG et d’institutions multilatérales.

Défenseur infatigable du développement africain

A la table de Confidentiel Afrique, en 2019, Mabingué Ngom rappelait l’importance d’investir dans le capital humain : « L’autorisation de SWEDD II change la donne dans nos efforts pour autonomiser les femmes et améliorer la vie des filles et des femmes au Sahel. Cela accélérera certainement une transition démographique et s’impose comme un changement transformateur accéléré dans la région. Notre gratitude à la Banque mondiale pour le soutien à l’échelle de ce projet que nous nous efforçons vers des interventions plus réussies ».

Au cours d’une conférence virtuelle organisée par le FNUAP et ayant pour thème : « Assurer la continuité des services de santé reproductive maternelle infantile et adolescente pendant la pandémie du Covid-19 », l’intervention de M. Ngom est d’une pertinence avérée. Il dira : « Pour faire face à cela, nous utilisons une approche de communication à l’endroit des personnes ayant besoin des services de santé. Pour faciliter la transmission du message, nous travaillons avec les associations des jeunes. Egalement, nous appuyons les pays, au niveau des structures sanitaires, surtout les maternités dans le renforcement en matière de protection personnelle ».Intervenant sur le vaccin contre la Covid 19, le directeur régional reste sceptique, l’on se fiera aux consignes de l’organisation mondiale de la santé (OMS).

Mabingué Ngom, le parcours fertile d’un homme aux valeurs incarnées. La rédaction de Confidentiel Afrique l’a coopté comme l’Homme africain de l’année 2020

Par Confidentiel Afrique

Commentaires via Facebook :