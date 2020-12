Donald Trump, qui a rétabli la peine de mort fédérale, compte encore organiser au moins quatre exécutions avant l’arrivée de Joe Biden qui s’oppose à la pratique.

Brandon Bernard, un Afro-Américain de 40 ans, a ainsi été exécuté à 21h27 locales pour avoir participé à un double meurtre en 1999 au Texas, quand il était tout juste majeur. Un demi-million de personnes avaient signé des pétitions pour demander au président républicain de commuer sa peine en rétention à perpétuité, soulignant notamment son manque de maturité au moment du crime et sa bonne conduite en prison. “À 18 ans et quelques mois, son cerveau n’avait pas fini de se développer”, a notamment plaidé la star de téléréalité Kim Kardashian.

