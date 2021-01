Le mardi 22 décembre 2020, une délégation du Projet d’appui à la force conjointe du G5 Sahel dans la mise en œuvre du cadre de conformité aux droits de l’Homme et au droit international humanitaire a effectué une visite de courtoisie au siège du RMDH (Réseau média et droit de l’Homme) sis au quartier Sogoniko de Bamako. La délégation n’est pas venue avec les mains vides. Elle a remis un important lot de matériels composé de t-shirt, de bloc-notes et de casquette aux membres du Réseau. La remise symbolique des dons a été faite par Julien Attakla Ayinon, coordinateur du projet du Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, encore appelé projet d’appui à la force conjointe du G5 sahel dans la mise en œuvre du cadre de conformité aux droits de l’Homme et au droit international humanitaire à Boukary Daou, président du RMDH.

C’est aux environs de 14 heures que la délégation du projet du Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, encore appelé projet d’appui à la force conjointe du G5 sahel dans la mise en œuvre du cadre de conformité aux droits de l’Homme et au droit international humanitaire conduite par Julien Attakla Ayinon a été accueillie par le président du RMDH, Boukary Daou, en présence des autres membres du Réseau comme Dado Camara, Daniel Kouriba, Aguibou Sogodogo et Sidiki Dembélé. Outre Julien Attakla Ayinon, la délégation du projet du Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme comprenait Makan Konaté, Maurille Agbokou, Lorenzana Marcos. Après les mots de bienvenue du président du RMDH, Boukary Daou, le coordinateur du projet d’appui à la force conjointe du G5 sahel dans la mise en œuvre du cadre de conformité aux droits de l’Homme et au droit international humanitaire, Julien Attakla Ayinon a souhaité le respect des droits de l’Homme. A cet effet, il a rappelé la nécessité d’intégrer les droits de l’Homme au cœur des réponses sécuritaires régionales. A sa suite, Maurille Agbokou du projet d’appui à la force du G5 Sahel aussi bien que Boukary Daou du RMDH ont tous mis l’accent sur le cadre du conformité du G5 Sahel qui est un cadre qui permet de s’assurer que la force conjointe respecte les droits de l’Homme de façon générale et le droit international humanitaire en particulier. Puis, il y a eu la remise symbolique des dons au président du RMDH, Boukary Daou par le coordinateur du Projet, Julien Attakla Ayinon. La donation était composée d’un lot de t-shirt, d’un lot de bloc-notes et d’un lot de casquettes. Le président du RMDH a remercié les donateurs tout en souhaitant un partenariat gagnant-gagnant. Il a aussi émis le vœu de formation des membres du RMDH, l’équipement du siège et des membres du RMDH et bien d’autres appuis qui permettraient au RMDH d’accentuer ses activités de promotion des droits de l’Homme. La vice-présidente du RMDH, Dado Camara abonde également dans le même sens. « Nous vous remercions pour ce don et nous souhaitons un partenariat gagnant-gagnant qui va nous aider », a-t-elle dit. Selon le coordinateur du Projet, Julien Attakla Ayinon, ce don est une aubaine de jeter les bases d’un partenariat avec le RMDH. « J’ai été touché par votre engagement citoyen. Le travail des droits de l’Homme est un travail ingrat, mais important », a-t-il dit. Le coordinateur du Projet, Julien Attakla Ayinon a fait savoir que le Projet d’appui à la force conjointe du G5 Sahel dans la mise en œuvre du cadre de conformité aux droits de l’Homme et au droit international humanitaire va voir dans la mesure du possible comment aider le RMDH. Enfin, il a remercié la Division droit de l’homme de la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali) dirigée par Guillaume Ngefa Andali, le RMDH présidé par Boukary Daou pour l’effort mené dans la promotion et dans le respect des droits de l’Homme.

Aguibou Sogodogo

