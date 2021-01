Le secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l’ONU est arrivé dimanche à Bamako pour une visite de plusieurs jours au Mali. Jean-Pierre Lacroix rencontrera les autorités maliennes de la transition, la société civile et les acteurs du processus de paix. Il fera également des visites de terrain pour rencontrer le personnel de la mission de l’ONU au Mali.

Le secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l’ONU arrive au Mali, quelques jours après les attaques attribuées aux jihadistes et qui ont coûté la vie à cinq casques bleus de l’ONU dans les régions de Tombouctou (nord-ouest) et de Kidal au (nord-est). Jean-Pierre Lacroix effectuera des visites de terrains dans plusieurs localités pour rendre hommage aux soldats de la paix, mais également pour marquer l’engagement des Nations unies à rester aux côtés des Maliens.

Sur le terrain, il évoquera très probablement des questions liées à la sécurité de ses troupes. Et pourquoi pas encourager les siens à mieux adapter le dispositif sécuritaire face à des ennemis toujours présents et qui reçoivent de plus en plus de renforts de l’extérieur du Mali. L’agenda du chef des opérations de paix de l’ONU comporte également des rencontres avec officiels maliens, et les acteurs du processus de paix. La mise en application de l’accord de paix d’Alger est plutôt poussive. Au cours de ses entretiens, l’hôte du Mali fera passer des messages pour faire avancer les choses.

Selon une source à l’intérieur de la mission de l’ONU au Mali, Jean-Pierre Lacroix est également là pour écouter les autorités de transition qu’il rencontre pour la première fois depuis le coup d’tat du 18 août dernier.

Serge Daniel

RFI

Commentaires via Facebook :