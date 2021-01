Depuis hier après-midi, Jean-Pierre LACROIX et Mahamat Saleh ANNADIF sont à Tombouctou, dans le cadre de la visite officielle au Mali du Secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l’ONU, entamée le 17 janvier dernier.

Après s’être entretenus avec le personnel de la MINUSMA dans la région, le Secrétaire général adjoint LACROIX et le Représentant spécial ANNADIF se sont rendus à Niafunké où ils ont été briefés par les éléments du Secteur Ouest de la Force de la MINUSMA sur la situation en général et en particulier, sur son opération Winner 7. Une opération qui contribue à la protection des civils dans la région et soutient le redéploiement des Forces de défense et de sécurité maliennes dans la zone. D’autres actions allant dans ce sens leur ont été exposées, notamment la formation des éléments du bataillon de l’armée malienne reconstituée. Un travail accompli par la MINUSMA, dans un contexte sécuritaire marqué par de nombreuses attaques à l’engin explosif improvisé, dont la plus récente a eu lieu le 13 janvier dernier, coutant la vie à quatre Casques bleus ivoiriens.

Avant de s’entretenir avec les autorités civiles locales, les responsables onusiens ont également eu une réunion avec les Commandants des Forces de défense et de sécurité maliennes (FAMa et Gendarmerie) de la localité au cours de laquelle ils se sont félicités de la bonne coopération qui existe sur le terrain entre les FAMa et les troupes de la MINUSMA. Une rencontre qui coïncide avec la date anniversaire de la création de l’Armée malienne.

Source : Minusma

