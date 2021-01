Le lundi 25 janvier dernier, le gouvernement et l’union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) devaient signer un accord au ministère du Travail et de la Fonction publique, mais la signature a été suspendue suite au désaccord entre les deux parties. Selon la commission de négociation, la raison est que les griefs soulevés dans le document par l’UNTM nécessitent une révision de l’accord avant de signaler que la signature a été remise à une date ultérieure.

Koutiala : les services municipaux transférés au nouveau siège de la mairie

Le lundi 25 janvier 2021, les services municipaux de Koutiala ont été transférés au nouveau siège de la mairie. Financé par la localité en coopération avec la Direction de développement et de coopération (DDC) de la Suisse, son coût est estimé à plus de 300 millions de FCFA.

Insécurité au Nord : un jeune homme assassiné dans la région de Gao

Lundi 25 janvier 2021, un homme a été tué par trois hommes armés dans un véhicule à Sosso Koira, un quartier de Gao. Selon des sources, tout a commencé par une discussion qui a mal tourné sur un réseau social, ensuite s’en est suivi cet acte. La gendarmerie a ouvert une enquête pour retrouver les auteurs. La victime serait un élément d’un groupe armé d’autodéfense.

Numérisation de la vignette: Des projets en cours pour le Mali !

L’entreprise Digital africa connect SARL à développer des solutions numériques afin de permettre à notre pays de disposer d’un état civil numérisé et sécurisé, et donner la possibilité aux maliens de payer leurs vignettes de façon électronique pour toutes les catégories. Il s’agit de deux applications “www.etatcivil.ml” et “www.vignettes.ml“. Pour la mise en œuvre de ces solutions numériques, l’Association des municipalités du Mali (AMM) à et Smart africa connect ont signé une convention de partenariat dans les locaux de ladite association le vendredi dernier. La cérémonie était présidée par le chef de cabinet du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation Haminy Belco Maiga en présence du président de l’AMM Yacouba Traoré pour un montant de 2 milliards de FCFA.

Diré: L’association DESEWAL offre des kits aux CSCOM !

Le centre de santé communautaire Bha Ali de Hamdallaye et CSCOM Mahamane Bassouma de Darsalam du cercle de Diré ont reçu, le dimanche 24 janvier 2021, des kits sanitaires. Ce don essentiellement composé des layettes a été offert par l’association DESEWAL en partenariat avec le Fonds de Solidarité nationale (FSN) du Mali. Cette remise de l’association DESEWAL avait pour objectif de contribuer à améliorer la situation opérationnelle dans les centres de santé communautaires (CSCOM).

Education: le projet pour la scolarisation des enfants défavorisés lancé à Ségou

Le lancement d’un nouveau projet pour la scolarisation des enfants défavorisés de deux cercles de la région de Ségou a eu lieu le vendredi 22 janvier 2021, dans la capitale de Balanzan. Il concernera 20 communes des cercles de Barouéli et de Niono. Au total, 25 400 enfants âgées de 7 à 8 ans bénéficieront dudit projet. Le cout du projet s’élève à plus de 320 millions de F CFA, et s’étalera sur 19 mois. A noter que le projet a été financé par l’UNICEF en partenariat avec l’Association pour le Programme intégré de Développement (APIDEV).

Ministère de la Culture de l’Artisanat et du Tourisme: les activités culturelles reprises

C’est dans un communiqué rendu public, le lundi 25 janvier 2021, que le ministère de la Culture de l’Artisanat et du Tourisme a informé l’opinion nationale de la reprise des activités culturelles, artistiques, ludiques et touristiques et à la réouverture des infrastructures culturelles, artisanales et des lieux de loisirs sur toute l’étendue du territoire à compter du mardi 26 janvier 2021. Cependant le ministère invite la population au respect scrupuleux des mesures barrières de prévention de la maladie recommandées par le Comité scientifique COVID-19.

Mali : Attaque contre une gendarmerie de Goundam

Des individus non identifiés ont attaqué la gendarmerie du check-point situé près de la sortie de Goundam vers Tombouctou, causant la mort du gendarme Oumar Abba et deux blessés graves qui ont été admis, de suite au centre de santé de référence (CSRéf) de Goundam, ce lundi 25 janvier 2021, dans le nord du Mali. A noter que depuis l’enlèvement du maire de la commune rurale de DouKouria, la ville demeure sous une certaine tension.

Banamba : Le marché à bétail rénové

Un hangar de repos réalisé, en plus de la clôture du marché. Deux bornes-fontaines et un abreuvoir conçus restent les retombées de cette rénovation. Le coût de cette réalisation est estimé à plus de 25 millions de francs CFA, confient les données. Les travaux ont été financés par le Royaume de la Belgique, en appui avec l’agence Belge de développement (ENABEL). Selon certains vendeurs, « cette réalisation permettra de renforcer leurs conditions de travail ».

Mali : une délégation du forum de Bamako reçue par le président de la transition

Le président de la transition Bah N’Daw a reçu le président du forum de Bamako Abdallah Coulibaly et sa délégation à Koulouba ce lundi 25 janvier 2021. Au cours de cet échange il a été demandé au chef de l’Etat malien de parrainer le prochain forum de Bamako qui aura lieu les 20, 21,22 mai 2021. Compte tenu de la situation sociopolitique, il a été convenu d’organiser un autre forum les 18 et 19 février prochain, dont le thème est « l’Etat, la citoyenneté, la laïcité et les religions : états des lieux et perspectives au Mali ».

