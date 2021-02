Plusieurs membres du gouvernement s’étaient rendus la semaine dernière dans la ville de Kidal. Une visite qui comme toujours a été diversement appréciée par les Maliens. Mais ce qu’il faut retenir c’est que la visite des membres du gouvernement à Kidal a permis de faire sérieusement bouger les lignes. Elle a permis d’aplanir les différends et marque le retour de l’Etat dans sa plénitude dans la 8e région administrative du pays. Aussi, les responsables de la CMA, notamment Alghabass Ag Intalla, étaient assis dans une salle où il ne figurait que le drapeau malien. Tout un symbole ! Puisque cela n’est plus arrivé depuis des années, les groupes armés ayant toujours exhibé le drapeau du fantomatique et chimérique État de l’Azawad.

DDR : plus de 237 combattants récupérés

Le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) sera officiellement lancé dans les tous prochains jours. Il nous est revenu que plus de 237 combattants ont déposé les armes au centre du pays et n’attendent que le lancement du DDR. Ils ont décidé de tourner le dos à la lutte armée et sont prêts à servir la Nation. Selon nos informations, Sékou Bolly, chargé de mission au ministère de la Réconciliation nationale, est l’artisan principal de cette affaire. Ce qui n’est pas rien puisque les proches de Sékou Bolly assurent que l’homme ne travaille que pour le retour de la paix au Mali.

Quelques jours seulement après la mise en place du Forum des Médias du Mali (FORMA), ses responsables ont été reçus par les autorités maliennes et les ambassadeurs accrédités au Mali. C’est ainsi qu’ils ont rencontré successivement le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mohamed Salia Touré, le ministre du Culte et des Affaires religieuses, Dr. Mahamadou Koné, l’Ambassadeur de Mauritanie au Mali, le chargé d’affaires de l’Ambassade de Belgique entre autres. Avec tous ces responsables, il a été question de l’avenir de la presse malienne. Puisque le FORMA n’a d’autre objectif que de redorer le blason de la profession.

FEMAFOOT: l’Assemblée générale prévue pour le 16 février

Après un premier report par le Tribunal arbitral du sport, la Fédération malienne de football (FEMAFOO) prévoit d’organiser une assemblée générale le jeudi 16 février. Quatre points sont inscrits à l’ordre du jour. Il s’agit de l’approbation du budget de l’exercice écoulé (2019-2020) ; le rapport sur la situation financière avec présentation du bilan consolidé et révisé et du compte de pertes et profits ; l’approbation des comptes et états financiers annuels audités incluant les états financiers consolidés ; le rapport annuel des commissaires aux comptes et enfin l’approbation de l’exercice 2020-2021.

Rassemblées par la Rédaction

