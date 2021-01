Le taux de contamination journalière connait une baisse remarquable depuis 72 heures. Pour la journée ce lundi 04 janvier 2021, les services sanitaires ont enregistré 07 cas de covid-19 et un décès sur plus de 400 échantillons testés. Dimanche, 03 janvier 2021 23 infections enregistrent et 07 décès. Ces diverses infections ont été identifiées dans la région de Koulikoro et Sikasso ainsi les communes IV, V, et VI du district de Bamako. On note globalement plus de 280 patients guéris, depuis vendredi à ce jour la situation cumulée est de 7270 cas positifs, 4994 patients guéris contre 274 décès enregistrent dans notre pays. Le respect des mesures barrières reste le meilleur gage de protection contre le virus.

Mali : un réseau nation « champion hommes et garçon » contre le VBG mis en place

Organisation d’un atelier interrégional du 28 au 29 décembre 2020 dans la cite des Balanzan. Sous la présence du gouverneur de la Région de Segou SINE DEMBELE ainsi que le directeur régional de la promotion de la femme de L’Enfant et de la famille de Ségou, DANZENI COULIBALY. Cet atelier de deux jours a permis non seulement de mobiliser les points focaux spécialisés sur les thématiques de la masculinité positive en vue de lutter contre les VBG, mais aussi de mettre en place un réseau national de (champion hommes et garçons).

