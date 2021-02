On en parle beaucoup dans les milieux policiers, mais à voix basse pour ne pas se faire entendre des oreilles indiscrètes. Disons qu’on chuchote, surtout dans les commissariats de Bamako.

En effet, il nous revient que le commissariat du 3ème arrondissement serait impliqué dans une affaire de transaction financière suite à une saisie de cannabis à bord d’un véhicule de transport en commun. En échange d’une partie des produits, les limiers auraient empoché la somme de dix millions de Fcfa. Comme de la viande pourrie dans une salle de banquet, l’affaire s’est étalée au grand jour, à la surprise générale des corrompus et corrupteurs. Un dossier qui fait aujourd’hui grand bruit dans les milieux judiciaires.

Pour le moment, le Ministère de la Sécurité et de la protection civile est scruté dans ses moindres faits et gestes en rapport avec ce dossier, notamment par ceux qui sont au courant de ce scandale. Question d’apprécier le niveau de célérité qui sera appliqué dans le traitement de ce dossier.

Nous reviendrons la semaine prochaine sur une autre affaire de détournement de drogue saisie par un autre commissariat de la place. Et on parle de quantités importantes. Qui disait encore qu’il faut plus de rigueur dans la lutte contre la drogue et surtout dans la gestion des quantités saisies !

ABN

