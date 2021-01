Sans prétendre répondre avec exactitude aux interrogations des uns et des autres, je me permets d’affirmer que l’Adema-PASJ n’a pas besoin d’un chef incontesté mais plutôt d’un leadership d’équipe. L’Adema-PASJ ne se pose pas seulement des questions primordiales, il aborde sans tabou aucun, les questions existentielles pour tirer les leçons de son passé, agir sur son présent et se projeter avec assurance sur le futur.

Par ailleurs, en dépit de toute l’adversité contre le parti de l’abeille, n’en déplaisent à ses détracteurs, l’Adema-PASJ constitue une force politique réelle avec un projet de société pour le Mali; elle a une vision et une ambition pour les maliens. Ni l’acharnement dont il fait l’objet depuis le coup d’état militaire du 18 août 2020 et bien avant, ni les déchirures internes, ni les départs inattendus, encore moins les contreperformances lors des dernières échéances électorales dans certains de ses bastions ne l’empêcheront de garder sa place de force incontournable pour la stabilité du pays. Car il demeure la première force politique et sociologique du pays.

A ses détracteurs, à tous ceux qui manœuvrent pour sa déstabilisation et son isolement, l’Adema a connu pire que la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Le combat de ses fondateurs pour les libertés démocratiques (dont beaucoup se gargarisent aujourd’hui), pour le bien-être des Maliens et pour les valeurs positives qui ont fondé notre pays est et demeure la ligne de conduite des nombreux militants anonymes du parti. En acceptant d’être à la pointe du combat pour le développement du pays, en essayant de mettre fin aux injustices, à recouvrer la dignité, l’Adema doit accepter d’être la cible de toutes les attaques.

La moisson de l’Adema à l’issue des dernières échéances électorales, loin d’être celle d’un effondrement, est au contraire, celle de tous les espoirs. Elle a accouché d’un changement, à la fois profond et global au sein du parti : méthodes, pratiques, textes…

Ravir à l’Adema, son rang de parti d’avant-gardiste du Mali passe nécessairement par l’anéantissement de ses militants à la base qui ont une éthique, une dignité et un honneur. Les militants de l’Adema se battent depuis longtemps pour le retour aux valeurs et aux principes qui ont prévalu à la création du parti. Ils l’ont réaffirmé pendant le 5eme congrès ordinaire de 2015 ; ils le clament à chaque occasion où son destin se joue. Plus rien ne sera comme avant dans le parti pour la Solidarité et la Justice, car les militants tout comme les cadres ont conquis la liberté de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité sur la conduite des affaires du parti et du pays; les yeux dans les yeux. Plus rien ne sera comme avant, car l’Adema-PASJ renoue avec ses valeurs et ses principes et donc avec son peuple et sa force de mobilisation et de persuasion. Il a décidé souverainement de porter les mêmes promesses d’espoir et d’espérance qu’à sa naissance.

C’est pourquoi les militants convaincus n’accepteront plus de réduire le parti en un Groupement d’Intérêt Économique (GIE), ni en un fonds de commerce entre les mains de quelques individus qui le monnayent au gré de leurs intérêts. Le renouveau se dessine au sein du parti.

Un renouveau qui exige de chacun de ses dirigeants et militants une façon de faire de la politique autrement, faire du parti un outil qui porte un projet de société, qui incarne une vision et une promesse de lendemains meilleurs pour tous. Pour ce faire, nous devons nous doter chacun d’un esprit de sacrifice, du don de soi, de l’engagement et de l’abnégation pour affronter tous les défis, toutes les épreuves. Le chemin pourrait être très difficile mais, le miel est le fruit du travail d’équipe, d’une solidarité à toute épreuve.

Car, comme quelqu’un d’autre l’a dit bien avant moi : l’Adema n’a pas détruit notre pays, c’est le comportement de quelques aventuriers qui l’ont détourné de ses valeurs et principes, sous des prétextes fallacieux qui ont souillé son image. Un parti politique ne saurait être l’ennemi de ses propres militants et par extension de son peuple. Car, c’est en son nom qu’il conquiert et exerce le pouvoir d’Etat.

Dans la ruche, il y a des ouvriers et il y a la reine-mère. Il y a eu des vraies abeilles et des fausses abeilles; la ruche a été quelques fois envahie par des frelons qui ne cohabitent jamais avec les abeilles. La ruche les a tous apprivoisés car elle leur a servi d’abri sûr et a produit, malgré les intempéries, du miel aux multiples vertus pour tous. De grâce, acceptons que l’Adema ne se résume pas à ces quelques électrons libres qui ont causé beaucoup de torts au parti et au pays. Ils ont trahi. Que Dieu les punisse… Le parti peut être comptable de leurs actes mais non coupable mais, nous sommes dans l’assumassions… sans condition.

À tous ceux qui sont partis, nous leur rappelons que nous avons fait un long chemin ensemble dans la vie politique, surtout au sein de cette belle formation politique, l’Adema-PASJ. Nous savons, par ailleurs, que parmi eux, il y a beaucoup qui ont tout donné à notre parti (notre patrimoine commun) pour qu’il soit ce qu’il est aujourd’hui : le plus grand parti du pays. Il serait sage aussi de reconnaitre qu’à travers notre parti, ils ont aussi bénéficié de toute la légitimité politique requise, autant sur le plan national qu’international. Nous devons tous, eux qui sont partis et nous qui sommes restés, à ce parti qui, malgré le tumulte qu’il connait a toujours su donner aux Maliens des raisons d’espérer.

Le peuple Adema-PASJ a beaucoup appris auprès de beaucoup d’entre nos camarades cadres et militants qui sont partis ailleurs. Quitter l’Adema-PASJ est toujours un choix douloureux que nous avons toujours respecté, mais un choix qui a toujours fendu des cœurs.

À l’Adema-PASJ, nous n’avons jamais désespéré de nous retrouver avec les partants sur le chemin commun que nous avons toujours emprunté : la voie du Bonheur et de la dignité des Maliens. Nous espérons que notre main tendue sera saisie pour le bonheur de notre formation politique et de façon plus élargie de l’ensemble du peuple malien. Le moment l’exige plus que jamais.

Comme notre maison commune demeure le Mali, nous osons espérer que chacun de nous apportera le moment venu sa pierre à la construction de l’édifice, en acceptant de se remettre en cause, d’avoir pitié du Mali et des Maliens. Seul le Mali vaut et l’Adema-PASJ en est la recette, s’il est reconstitué autour de ses valeurs fondatrices et des hommes et femmes d’éthique.

L’Adéma-PASJ est une organisation politique nationale à vocation africaine qui ambitionne d’être un parti de militants patriotes et de démocrates résolus.

Ses objectifs se résument à l’instauration et à la sauvegarde des libertés fondamentales, à la consolidation d’une société démocratique et pluraliste au Mali, à la promotion d’un développement économique, social et culturel fondé sur la répartition équitable du revenu national dans la justice et la solidarité.

L’Adéma-PASJ place l’Homme au centre de tout développement. Il milite pour la paix, la tolérance et la concorde au Mali, en Afrique et dans le monde, et œuvre en faveur de l’unité d’action de toutes les forces patriotiques et démocratiques autour d’objectifs communs à travers des alliances appropriées. L’Adema-PASJ travaille à l’édification, par la conquête et l’exercice démocratique du pouvoir, d’un Mali indépendant et prospère.

Yaya Sangaré

(Militant Adema-PASJ)

Bamako

