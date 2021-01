Après avoir adopté le règlement intérieur, élu le président et composé le bureau et les commissions générales, les membres du Conseil national de Transition (CNT) ont procédé, hier, en séance plénière au Centre international de conférences de Bamako (CICB), à la désignation des représentants au niveau du Parlement panafricain, de la Cedeao et des Comités interparlementaires CIP-Uemoa et CIP-G5-Sahel.

L’organe législatif de la Transition est donc désormais prêt à amorcer pleinement ses activités. À l’ouverture de la séance qui s’est déroulée en présence du ministre de la Refondation de l’État chargé des Relations avec les institutions, Mohamed Coulibaly, le président du CNT a proposé de rendre régulièrement hommage aux victimes civils et militaires de la crise que traverse notre pays, par une minute de silence au début de chaque plénière.

Pour le colonel Malick Diaw, ce serait une manière, pour les membres du CNT, de renouveler leurs condoléances aux familles endeuillées et de s’incliner constamment devant la mémoire des disparus. Aussi, le président du CNT a, en ce début de Nouvel an, présenté aux membres de l’organe et à l’ensemble des Maliens, ses vœux de bonne et heureuse année, de réussite et de paix dans un Mali débarrassé de la Covid-19.

… suite de l’article sur L’Essor

Commentaires via Facebook :