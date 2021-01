« Le Président de la transition, chef de l’Etat, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, Vu le Décret n°2020-0142/ PT-RM du 09 novembre 2020 fixant les modalités de désignation da membres du Conseil National de la Transition ; Vu le Décret n°2020-0143/PT-RM du 09 novembre 2020 fixant la clé de répartition du Conseil national de la Transition, DECRETE : Article 1er : Madame HAIDARA Aïchata CISSE est désignée membre du Conseil national de la Transition en remplacement de Monsieur Oumarou DIARRA, démissionnaire. Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel », c’est en substance ce qui ressort du décret N°2021-0001/ PT-RM DU 04 JAN 2021 portant désignation d’un membre au Conseil national de transition. Très réjouie de sa désignation, Mme HAIDARA Aïchata CISSE dite Chato a remercié son parti, l’UM-RDA (Union Malienne du Rassemblement Démocratique Africain) pour le soutien. « Bonjour chers républicains. Afin de continuer mon mandat et concrétiser ma candidature comme Présidente du parlement panafricain. Je viens d’être nommée au CNT et je dois être désignée demain (mardi 5 janvier 2021) comme membre du parlement panafricain. Je remercie mon parti l’UMRDA qui m’a soutenue dans cette démarche et ceux d’entre vous qui avez fait tout ce qui était de votre possible pour que le Mali, à travers ma modeste personne, ne perde pas un poste aussi stratégique pour l’Afrique de l’Ouest en général et pour le Mali en particulier. Je demande vos bénédictions. Encore bonne année. On est ensemble », a souligné Aïchata CISSE dite Chato, ancienne députée, ancienne candidate à l’élection présidentielle de 2013. Ce remplacement au sein du CNT intervient après la démission de l’imam Oumarou Diarra, le mardi 8 décembre 2020. Dans sa lettre de démission adressée au Président de la Transition, l’imam Oumarou Diarra a fait savoir que le CNT actuel ne correspond pas à ses attentes. « Faisant suite à votre décret n°2020-0239/PT-RM portant nomination des membres du Conseil National de la Transition (CNT) en date du 03 Décembre 2020, je viens par la présente décliner votre offre… le conseil actuel ne correspond pas à mes attentes. La situation du Mali d’aujourd’hui commande un dialogue franc, sincère et inclusif, sans à priori, permettant à toutes ses filles et fils de se donner la main pour relever ensemble les défis actuels et futurs », déclarait l’imam Oumarou Diarra dans sa lettre de démission adressée au Président de la Transition, Bah N’DAW.

Aguibou Sogodogo