Le samedi 16 janvier 2021, le Parti Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice (Adema–PASJ), dirigé par Pr. Tiémoko Sangaré, a présenté ses meilleurs vœux de l’an 2021 à la Presse. Au cours de cette cérémonie de présentation de vœux déroulée au siège de la «Ruche» à Bamako, Pr. Tiémoko Sangaré a mis l’accent sur la vie de leur parti, la situation socio-économique et politique du pays. « Pour l’Adema-PASJ, il est clair que le seul baromètre de la réussite de la transition en cours est la conduite de réformes indispensables et compatibles avec le délai imparti, ainsi que l’organisation d’élections inclusives, transparentes et crédibles. Toute autre démarche pouvant disperser ou éparpiller nos efforts ne sera que divertissement préjudiciable », a précisé le président du parti ADEMA-PASJ, Tiémoko Sangaré.

Selon Pr. Tiémoko Sangaré, l’année qui vient de s’achever a vu la célébration des soixante ans du Mali indépendant, confronté à une conjugaison d’épreuves qui ont ébranlé les fondements de la République, voire de la nation malienne. En effet, dit-il, l’année 2020 a mis en exergue de nombreux problèmes dont la fragilité du système démocratique malien mis en mal suite au coup d’Etat militaire du 18 août 2020 ; la pandémie du Coronavirus, la pire des crises sanitaires depuis des siècles ; les attaques terroristes récurrentes avec leur lot de pertes en vies humaines, tant au sein de l’armée malienne qu’au sein des populations civiles maliennes et des forces étrangères. Il a indiqué que les forces de défense et de sécurité du Mali et leurs partenaires étrangers continuent de payer le lourd tribut pour la sauvegarde de l’intégrité territoriale et la défense des idéaux de paix. « Notre conviction à l’Adema-PASJ est que nous ne pourrons jamais relever les multiples défis auxquels notre pays fait face dans la désunion politique et sociale. C’est pourquoi notre Parti s’est constamment inscrit dans une logique de rassemblement pour faire face au péril qui guette la nation entière. Qu’aucune force, qu’aucune composante de la nation ne se trompe : nous devons tous nous convaincre que, pour relever les innombrables défis qui nous coupent le sommeil, nous nous devons de construire pendant les 10, voire les 20 ans à venir, une union sacrée de toutes les forces vives de la nation autour d’un objectif vital pour notre nation, à savoir restaurer l’intégrité, la cohésion et la stabilité de notre pays, restaurer le vivre ensemble multiséculaire et l’harmonie de notre société », a déclaré Pr. Tiémoko Sangaré. Dans sa déclaration liminaire, il a souhaité le sursaut national des Maliens. « Pour l’Adema-PASJ, cette transition ne sera une réussite que si, dans un sursaut national, nous parvenons à placer l’intérêt supérieur du Mali au-dessus de toutes autres considérations. Pour l’Adema-PASJ, il est clair que le seul baromètre de la réussite de la transition en cours est la conduite de réformes indispensables et compatibles avec le délai imparti ainsi que l’organisation d’élections inclusives, transparentes et crédibles. Toute autre démarche pouvant disperser ou éparpiller nos efforts ne sera que divertissement préjudiciable. L’Adema-PASJ, notre parti est plus que jamais engagé pour reconquérir le pouvoir d’Etat, car il a vocation à gouverner demain, le Mali. Pour ce faire, il travaillera pour reconquérir ville par ville, quartier par quartier, village par village, fraction par fraction, le cœur des Maliens », a souligné Pr. Tiémoko Sangaré, président du parti « Abeille ». Selon lui, l’Adema doit donner la preuve qu’il est un parti sérieux et rigoureux, proche du peuple et dédié exclusivement au service de celui-ci, un parti digne de confiance et apte à gouverner à nouveau et de façon vertueuse. « Notre parti veut et doit rassembler tous ceux qui craignent un Mali affaibli et diminué. Notre parti se doit d’être une force d’opposition à tous les comportements qui constituent un risque pour le Mali et une force d’appui à toutes les forces qui veulent le conforter. Notre parti doit être l’épicentre des forces politiques et sociales pour un Mali meilleur », a-t-il dit. Enfin, il a souhaité une bonne et heureuse année 2021 à tout le monde.

Aguibou Sogodogo

