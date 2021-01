Longtemps entretenues dans une sorte de jeu à cache-cache, l’ambitions présidentielle du PDG de CIRA sort progressivement de l’ombre en s’attirant les projecteurs. Ce n’est pas fortuit, en tout cas, si l’intéressé a choisi comme refuge et tremplin le Pasj où il vient de se signaler dans les structures de sa contrée d’origine. Avec la bénédiction et le soutien de l’ami d’enfance, l’ancien député de Barou Soumounou, Seydou Coulibaly milite désormais officiellement à Markala dans le Parti de l’Abeille. Ses tentacules semblent toutefois s’enraciner beaucoup plus profondément dans cette formation, à en juger par les échos en provenance de nombreux cercles Ademistes où il est admis que le nouvel adhérent fait figure de candidat providentiel pour la prochaine joute présidentielle. Avec son adhésion formelle à la famille politique de Dioncounda Traoré, le richissime opérateur économique s’est probablement évité le syndrome de Modibo Sidibé dont la tentative de noyauter la Ruche n’a pu résister en son temps aux vagues de contestations de son appartenance à la formation la mieux implantée au Mali. En attardant bien sûr une levée de boucliers et le déclenchement d’hostilités qui ne manqueront certainement pas du côté de milieux opposés

