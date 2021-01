Le bilan politique de l’année 2020, les chantiers prioritaires de la Transition sont des sujets évoqués dans l’interview ci-dessous par l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga. Le président de l’Asma-CFP s’exprime également sur la nature du soutien que son parti entend apporter à la Transition

L’Essor : L’année dernière, le Mali a connu bien de soubresauts et d’écueils. Quel bilan faites-vous de 2020, particulièrement sur le plan politique dans notre pays ?

Soumeylou Boubèye Maïga : La situation politique a été en gros essentiellement marquée par la contestation née de l’Arrêt de la Cour constitutionnelle relatif aux élections législatives. Cette contestation a gagné en ampleur progressivement s’appuyant sur des ingrédients autres que ceux liés aux élections. Il reste quand même que c’est le contentieux électoral qui a été le catalyseur de la contestation qui ne s’est plus arrêtée jusqu’au 18 août 2020. Comme je l’avais indiqué à plusieurs reprises, il y a eu une mobilisation spontanée des citoyens, en particulier dans certaines communes de Bamako, dans le Cercle de Kati et à Sikasso, pour rejeter ce qu’ils considéraient comme une confiscation de leurs votes. Il n’a pas été possible de trouver de solutions conformes aux attentes des populations et cela a fini par aboutir au 18 août qui a peut-être évité que nous tombions dans une radicalisation qui aurait pu avoir des conséquences assez imprévisibles.

Depuis lors, nous sommes dans une Transition dont un des objectifs est d’aboutir à un processus électoral intègre, équitable et juste afin que le pays soit doté d’institutions dont la légitimité ne poserait aucun problème, lui permettant de relever les nombreux défis auxquels nous faisons face. Notre position a toujours été d’appeler à l’apaisement, souhaitant des compromis de confiance, des concessions mutuelles de nature à préserver la stabilité du pays et la cohésion nationale.

