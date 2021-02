Courant 2018, le Vérificateur général après une mission de vérification de performance à la Pharmacie populaire du Mali sur l’exercice des années 2015-16 et 18 avait formulé des recommandations. Très récemment une autre mission a passé pour un suivi et évaluation. « Le bilan n’est pas satisfaisant. Des actions rigoureuses doivent être menées…», explique le communiqué de compte rendu du bureau Vérificateur.

Le Vérificateur n’est pas du tout satisfait de la mise en œuvre des 19 recommandations formulées ont 14 pour la Pharmacie populaire du Mali. Ces recommandations issues de la vérification de l’exercice des années 2015-2016 et 2017 avaient pour but d’améliorer le système de la mise en disposition des médicaments aux clients. En plus de la Pharmacie populaire le ministère des Finances et celui de la Santé et le Laboratoires national de la Santé avaient reçu leur part de directives. Mais seulement 26 % ont été exécutés.

Le communiqué précise que parmi les 19 recommandations, 5 ont été totalement mises en œuvre, 8 partiellement et les 6 autres pas du tout. La plus importante serait la révision du contrat-plan que les deux ministères devraient valider pour 2020-2022. Des actions vigoureuses doivent être menées pour les recommandations non encore mises en œuvre, préconise le communiqué.

Koureichy Cissé

