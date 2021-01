La Cellule nationale de lutte contre la COVID-19 renoue ses rencontres périodiques avec la presse, après une longue interruption. C’était le jeudi dernier, dans la salle des conférences de l’Institut national de recherche en santé publique (INRSP). Cette conférence de presse fut aminée par le coordinateur de la Cellule, le Pr Akory Ag Iknane.

En guise d’introduction, le coordinateur a évoqué les trois thèmes sur lesquels allait porter la conférence de presse. Il s’agit : de l’évolution de la pandémie dans sa seconde phase, la rentrée scolaire par rapport au risque de contamination et la grève des travailleurs de l’INRSP.

S’agissant de l’évolution de la pandémie, le Pr Akory Ag IKnanel dira qu’il est important d’informer l’opinion nationale et internationale sur la seconde vague de la Covid-19 et son évolution dans notre pays. A ce niveau, il a exprimé sa fierté de voir le nombre de cas baisser. Et selon lui, il était important de sonner l’alarme pour dire que nous sommes encore dans l’épidémie, qu’il ne faut pas baisser les bras, baisser la garde, qu’il faut être vigilants.

Quant au deuxième élément évoqué par le coordinateur, à savoir la rentrée scolaire prévue pour le 25 janvier prochain, le coordinateur a laissé entendre qu’avec cette reprise en vue, dit-il, il était important aussi que nous puissions rappeler les mesures de prévention idoines qu’il conviendrait de respecter pour éviter la contamination des enfants qui, lorsqu’ils sont contaminés, vont contaminer leurs familles et leurs ménages.

Le conférencier a aussi ajouté que le seconde élément qui nous tient à cœur lors de cette deuxième vague du Covid-19, c’est de tout faire pour que nous puissions protéger notre pays de la variante 501 V2 extrêmement contagieuse qui a démarré en Grande Bretagne, qui se trouve en Afrique du Sud, au Nigéria, en France, etc. Et nous avons beaucoup de compatriotes qui font la navette entre le Mali et ces pays.

Tout en alertant, Akory Ag Iknane dira qu’il est important de tout faire pour que cette variante ne puisse pas faire son apparition sur notre sol. «Et nous sommes heureux que le Directeur de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) ait pris les dispositions pour que tous ceux qui viendront de ces pays soient confinés avant de rejoindre leur domicile », a laisse entendre le coordinateur de la Cellule.

Se prononçant sur la grève des travailleurs de l’INRSP pour le non paiement de leurs arriérés de salaires et des ristournes de la Covid-19, le professeur Akory Ag Iknane a reconnu leur droit à la grève, avant de regretter que l’INRSP n’a nullement les moyens de payer les arriérés de salaires de contractuels et les ristournes demandées par les grévistes. «Nos ressources financières sont limitées. Nous n’avons pas cet argent. Et même si nous avons l’argent, il faut l’aval du conseil d’administration pour décaisser ces sommes. Pour le faire d’ailleurs, nous avons convoqué un conseil d’administration extraordinaire. Des propositions avaient été rejetées. Nous attendons le décret de signature des 50% proposés par le Premier ministre, le ministre de l’Economie et des Fiances, le ministre de la Santé et du Développement social pour voir comment payer les arriérés de salaires et autres droits des contractuels qui sont là depuis 4 à 5 ans » a dit le coordinateur Akory Ag Iknane.

Diakalia M Dembélé

