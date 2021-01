La deuxième vague de la COVID-19 sévit fort dans notre pays avec une grande augmentation des cas, à la date du 18 janvier 2021, le Mali comptait 7855 personnes atteintes de COVID19. Une situation qui interpelle quand on sait que la propagation de la maladie peut être stoppée par le respect des mesures barrières, et le bon usage des masques si les populations sont totalement édifiées sur la question, estime certains professionnels de la santé.

Pour le Dr. Mamadou Touré maître assistant à la faculté de Médecine d’odontosmatologie de Bamako, ce médecin en charge des malades atteints de COVID-19 enregistrés sur le site aménagé au Centre national d’appui à la lutte contre la maladie, l’augmentation des cas de COVID-19 serait dû à un déficit d’informations saines sur des mesures de protection notamment le port utile du masque, les modes de transmission de la COVID 19 , mais surtout de l’irresponsabilité de certains politiques face à la pandémie.

Les populations n’ont –elles pas reçu la bonne information sur les modes de transmission ?

« Ce que je reproche à la communauté scientifique, c’est qu’on n’a pas osé vraiment tenir le discours scientifique comme ça a été fait à un certain niveau. Parce que pour moi si on rencontre même le président de la République en tant que scientifique, et qu’on lui fasse des propositions, en tant que scientifique, si le président ne les respecte pas, les scientifiques ont le droit de parler à la population et de dire certaine chose. On ne doit pas être dans une dynamique à se faire guider mais plutôt servir la population, aussi je pense que nous avons quelque peu failli à ce niveau » ; une lamentation du médecin Touré face à l’augmentation des cas positifs faute du non-respect des mesures barrière notamment le port du masque de protection.

Selon ses dires, les messages sur la nécessité du bon usage des masques n’ont pas été assez portés faute de canaux adéquats pour atteindre le grand public. Et s’il est unanimement reconnu que le masque permet de prévenir la COVID, Dr Mamadou Touré estime qu’il faille expliquer aux gens comment l’utiliser, comment l’entretenir, mais surtout veiller sur les bons gestes pour ne pas contaminer son masque au risque de se faire contaminer. Egalement, il est recommandé l’utilisation de l’eau savonnée ou du liquide hydro-alcoolique après chaque usage d’objet susceptible de renfermer le virus (rampe, argent, papier, chaîne etc).

A cet égard, l’expert en la matière préconise qu’on fasse véritablement l’éducation des populations autour des différents niveaux de risque de contamination.

Pour rendre son masque efficace contre le virus, qui aux dires de Dr Touré, est le moyen le plus sûr de se préserver, il recommande de le porter par les ficelles et de pincer la partie métallique pour l’aider à bien se maintenir sur le visage. Mais surtout ne pas manier son masque sans avoir à se laver les mains avec du liquide hydro-alcoolique ou avec du savon. La même conduite est recommandée pour les masques lavables, de leur bon entretien dépend leur efficacité.

Rappelant que le virus peut se propager par la bouche, le nez quand une personne infectée tousse, éternue, parle ou touche des objets, le professionnel de la santé déconseille tout regroupement notamment les rapprochements sociaux comme il est courant chez nous (baptême, mariage, lieux de culte, funérailles etc).

D’où la nécessité de la distanciation sociale telle édictée par les autorités. En effet, selon l’OMS, la transmission par aérosols peut se produire dans des contextes spécifiques, en particulier dans des espaces intérieurs bondés et insuffisamment ventilés en présence de personnes infectées.

Aussi pour finir avec la pandémie, il urge d’appliquer à la lettre les mesures édictées contre la COVID19, et le dépistage n’est point une action de trop quand on sait ses avantages à savoir se protéger et protéger son entourage.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

