El hadj Mouleikafou Lassana Sidi est un tradithérapeute hors-pair. Il est en train de réaliser des prouesses dans le traitement de nombreuses maladies comme la Covid-19 avec le sirop dénommé “Phyto Comarus”.

Parlant de “Phyto Comarus”, son sirop miracle, El hadj Mouleïkafou Lassana Sidi précise qu’il traite de nombreuses maladies immuno-défaillantes comme la Covid-19.

“Je ne peux pas dire que j’ai un médicament uniquement contre la Covid-19. Mais j’ai constaté qu’avec la pandémie de Covid-19, le médicament est acheté à partir des ordonnances venant du Point G, de Gabriel Touré, de l’Hôpital du Mali. Et il guérit les malades atteints de Covid-19 en 72 h ou une semaine de traitement. Et le produit est en train de faire sa publicité de bouche à oreille. Il est acheté comme du petit pain. J’invite les malades atteints de Covid-19 à venir l’essayer. Et cette maladie est une réalité. J’appelle les Maliens à adopter et à respecter les mesures barrières”, conseille-t-il.

Tradithérapeute agréé, El hadj Mouleïkafou Lassana Sidi est spécialisé dans la production, le conditionnement et la vente de produits pharmaceutiques traditionnels (pharmacopée) à base de plantes pour soigner des maladies comme le paludisme, les maladies sexuelles transmissibles (dont les conséquences sont l’impuissance sexuelle, l’éjaculation précoce), la colopathie, les hémorroïdes, les infections gynécologiques, l’hépatite, le diabète, les gastrites et surtout la Covid-19…

Spécialiste des plantes, El Hadj Mouleïkafou Lassana Sidi ajoute que la pharmacopée “Dagaba” est une affaire familiale qu’il a héritée de son père il y a 23 ans de cela. C’est ainsi qu’il a créé l’Association pour la promotion des pharmacopées du Mali (Apropham) dont la marque est “Dagaba” (grand canari en bamanankan dans lequel était préparer les médicaments traditionnels, Ndlr).

Il déclare que la pharmacopée “Dagaba” détient plus de 143 recettes (produits) pour traiter toutes sortes de maladies, dont la Covid-19. D’où le slogan “La nature aux bons soins des humains” suggéré par un Allemand qui s’approvisionnait en médicaments à “Dagaba”. Ce slogan est devenu une marque consignée et déposée à Cemapi.

Les médicaments de la pharmacopée “Dagaba” sont vendus au Mali, dans la sous-région et dans le reste du monde.

Après l’obtention d’une carte professionnelle délivrée par l’INSP (DMT), Mouleikafou Lassana Sidi a obtenu l’autorisation de l’exercice privé des professions sanitaires n°02 0464/MS-SG du ministère de la Santé. Ce sésame lui permet de mettre au point de nombreux remèdes traditionnels en perfectionnant leurs usages sous formes de tisanes, sirops, gélules, poudres fines dans des emballages propres.

Présentement, “Dagaba” emploie quelque 123 personnes. La pharmacopée “Dagaba” a des succursales à Torokorobougou, Sogoniko, Bamako-Coura et Djélibougou.

Siaka Doumbia

Commentaires via Facebook :