L’Etat du Mali paiera 5 325 280 000 FCFA comme prime spéciale accordée au personnel socio-sanitaire mobilisé dans la lutte contre la maladie à Coronavirus et le Covid-19. Chaque bénéficiaire empochera 207 500 FCFA payable une seule fois.

BA N’DAW, Président de la transition et Chef de l’Etat a signé, le 31 décembre 2020, le décret n°2020/0407 fixant le montant de la prime exceptionnelle accordée aux 25664 bénéficiaires socio-sanitaires mobilisés dans la lutte contre la maladie à Coronavirus et le Covid-19. Chacun des bénéficiaires, personnels en service au ministère de la santé et du développement social et au ministère de la sécurité et de la protection civile impliqués dans la lutte contre la maladie à Coronavirus percevra pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020, la somme de 207.500 FCFA.

La mise en œuvre de cette mesure coûtera à l’Etat la somme de 5 325 280 000 FCFA malgré la situation difficile socio-économique, politique et sécuritaire que traverse notre pays.

Le Mali avait enregistré son premier cas positif de malade à coronavirus, le 24 mars 2020. À la date de ce samedi 8 janvier 2021, l’on enregistre 7565 cas positifs dont 53 pour les dernières 24 heures.

Le Président de la transition, Chef de l’Etat, Ba N’DAW, lors de la réunion du conseil des ministres du 16 décembre 2020, avait rendu un hommage particulier au personnel socio-sanitaire et aux éléments des forces de défense et de sécurités mobilisés. Il n’avait pas manqué de marquer sa pensée pieuse et son recueillement en hommage aux soignants qui ont perdu la vie après avoir contracté le virus et à leurs familles durement éprouvées, avant d’annoncer qu’une prime spéciale serait accordée à ces personnels en vue de renforcer la lutte contre la Covid-19 (mise en œuvre du plan de riposte du gouvernement contre la pandémie de la maladie à coronavirus).

Toutefois, il est à noter que le personnel en disponibilité, en détachement, en formation et suspendu avec arrêt de salaire n’est pas concerné par cette mesure.

Juste récompense des efforts, car constamment exposés au virus.

