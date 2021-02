Selon Seydou Keita, technicien de froid et secrétaire administratif de l’Association des frigoristes professionnels de la Commune V, la climatisation et le système de ventilation peuvent être utilisés comme moyen de lutte contre la Covid-19.

Autrefois utilisé par les bourgeois, le climatiseur est utilisé pour filtrer, assainir l’air du local. De nos jours, ce n’est plus un luxe mais plutôt une nécessité permettant de refroidir l’air de la maison en régulant la quantité de vapeur d’eau continue dans l’air, en réduisant moins de maladie.

Seydou Keita, technicien de froid et secrétaire administratif de l’Association des frigoristes professionnelles de la Commune V affirme : ‘’la climatisation sert à modifier les conditions climatiques. Pendant le froid cela donne de la chaleur en le mettant en mode ventilateur et pendant la chaleur elle permet de refroidir la pièce, en assainissant l’environnement dans lequel il marche et en contrôlant l’humidité de cette pièce. Son entretien se passe en fonction de son utilisation au moins 1 fois chaque deux mois.

Elle a de multiples avantages qui consistent à conserver et maintenir une vie meilleure en évitant des maladies respiratoires. Surtout en ce temps Covid, la climatisation absorbe les poussières et autres bactéries de la pièce. Cela évitera beaucoup plus la propagation. Mais son manque d’entretien et la mauvaise utilisation pourraient porter préjudice‘’.

Avec le nombre de cas qui augmente de jour en jour sa saisonnalité est encore difficile à établir. Et beaucoup estiment que la fraicheur contribue à l’augmentation de la maladie.

Il est établi qu’effectivement, les saisons froides favorisent la transmission des infections. Ce qui explique que les gens passent plus de temps à l’intérieur et aèrent moins les pièces où ils se trouvent.

A l’opposé du frigoriste, le biologiste Ibrahim Mohammed Témé a une toute autre idée sur l’utilisation de la climatisation. « La fraicheur est propice aux rhumes, les grippes, les bronchites et autres maux qui affaiblissent le système immunitaire. Comme la grippe la Covid-19 est un virus qui aime les températures froides de la saison. Donc le fait de trop utiliser la climatisation n’est pas assez recommandé », souligne Ibrahim Mohammed Témé, biologiste au centre de santé de la Commune IV.

Aïchatou Konaré

