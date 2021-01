Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de covid-19 dans notre pays et d’aider le gouvernement du Mali à mieux faire face à la maladie, le personnel civilo-militaire de l’ambassade des Etats Unis a offert, le jeudi 14 Janvier 2021, au sein du ministère, des outils de lutte contre la pandémie d’une valeur de 40 millions FCFA au ministre de la santé et du développement social. C’était sous la houlette du ministre Dr. Fanta Siby, en préséance de l’ambassadeur des Etats-Unis au Mali, Dennis Hankins, et des membres du personnel civilo-militaire de l’ambassade.

L’ambassadeur des Etats-Unis au Mali a, dans ses propos, signalé que son pays soutient les efforts de riposte à la covid-19 au Mali et ce geste entre dans ce cadre. Il a indiqué que le don est composé de : 5000 Gants médicaux, 120 flacons de gel hydroalcoolique, 1800 kits de test rapide, deux analyseurs etc., cela, dans le but de permettre au Mali de lutter contre la pandémie de covid-19. Il a rappelé que la maladie est en train de faire des ravages et les Etats-Unis continuent de payer un lourd tribut. Le diplomate a saisi l’occasion pour féliciter le ministre de la sante et du développement social pour son engagement et sa détermination dans la lutte et a réitéré la détermination de son pays aux côtés du département de la santé pour le succès de la lutte contre la pandémie de covid-19. Zachary Coptis du personnel civilo-militaire de l’ambassade des Etats-Unis a abondé dans le même sens que l’ambassadeur Dennis Hankis et a souligné que la lutte contre la pandémie est une lutte de longue haleine, mais que seule une coordination des efforts permettra d’en venir à bout. Dr. Fanta Siby, ministre de la santé et du développement social a, quant à elle, remercié l’ambassadeur et à travers lui tout le peuple américain pour les dons et a attesté qu’ils contribueront à améliorer la prévention et la prise en charge des malades et de briser la chaîne de transmission de la maladie au Mali. Le département de la santé a également reçu d’autres dons le même jour d’Indolands pharma d’une valeur de 50 millions de FCFA et de Fosun pharma d’une valeur de 30 millions de Fcfa.

Moussa Samba Diallo

