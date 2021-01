Le ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Mme Bouaré Bintou Founé Samaké a procédé à la remise de 50 000 masques à 50 associations et organisations féminines le 13 janvier 2021. La cérémonie de remise inscrite dans le cadre des mesures arrêtées par le gouvernement de transition face à la pandémie de la Covid 19, s’est tenue dans la grande salle de conférence dudit département.

Les 50 000 masques sont repartis entre les 50 bénéficiaires sur la base de 1000 masques par organisation. Selon Mme le ministre, un geste certes modeste, mais pleine de signification, en effet il symbolise l’implication des femmes leaders, les organisations et associations féminines dans la sensibilisation sur le port du masque et la dotation de masques à leurs membres et d’autres femmes et familles.

Autre objectif visé par cette remise, reste la volonté du département de la femme à amener les femmes à s’approprier le port du masque, comme barrière de prévention de la Covid 19 quand on sait que notre pays à l’instar du reste du monde fait face aux ravages de la pandémie.

A la date du 13 janvier, le Mali enregistrait 7687 cas dont 236 décès, des chiffres effrayants justifiant l’engagement des hautes autorités d’intensifier les efforts pour barrer la propagation de la maladie.

Face à l’urgence sanitaire, l’Etat du Mali a engagé des mesures pour soutenir les populations, l’occasion était donc bonne pour le ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de l’enfant, de rappeler les mesures sociales entreprises par le gouvernement de Transition pour accompagner les populations face à la pandémie de la Covid19 et ses effets négatifs lourdement ressentis sur le plan sanitaire, socio-économique, politique et culturel.

A travers cette contribution, le département de la femme s’investit à ralentir voire rompre la chaîne de transmission de la maladie comme l’a laissé entendre Mme Bouaré Bintou Founé Samaké. Qui a invité les heureuses récipiendaires à en faire bon usage.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

