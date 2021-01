Après la signature de l’Accord pour la paix, issu du processus d’Alger, en 2015, un Comité de suivi de sa mise en œuvre a été mis en place. Celui-ci est composé de diverses couches socioprofessionnelles dont celle des femmes. Ainsi, un collectif des femmes y siège au sein dudit, avec à sa tête, l’ancien ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Maiga Sina Damba.

Pour être encore plus efficace et mieux répondre aux attentes des femmes dans ce comité de suivi, ce collectif des femmes les conseils de l’actuel ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Bouaré Bintou Founè Samaké. Cette rencontre s’est tenue la semaine dernière audit département.

Selon la président et porte-parole des femmes siégeant au Comité de suivi de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, Mme Maiga Sina Damba, cette rencontre est initiée pour présenter ces femmes à Mme le ministre. Elle a aussi profité, au nom de ses collègues, pour présenter les vœux de nouvel an et surtout remercier Mme le ministre pour son implication dans le processus de paix et pour son plaidoyer dans le cadre de la présence des femmes au CSA.

Mme la ministre pour sa part a réaffirmé son soutien à toutes ces femmes du CSA pour mener à bien la lourde tâche pour laquelle, elles ont été investies.

DMD

