Au cours d’un point de presse animé ce lundi, les présidents de la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko des six communes de Bamako et plusieurs régions ont annoncé la destitution de leur Coordinateur, Issa Kaou Djim.

– maliweb.net– «Après avoir constaté avec amertume les agissements incongrus, les maladresses, les négligences et les désintérêts à ciel ouvert vis à vis de l’imam Mahmoud Dicko, nous avons décidé que le coordinateur général de la CMAS, Issa Kaou Djim, ne parle plus au nom de la CMAS », ont indiqué dans une déclaration signée par plusieurs présidents locaux de la CMAS. Les griefs reprochés par les signataires de ce document contre le coordinateur de la CMAS sont nombreux. Ils lui reprochent d’avoir violé le préambule du statut et règlement intérieur du mouvement en parrainant une nouvelle plateforme et la promotion de celle-ci au détriment de la CMAS, de sceller des nouvelles alliances malencontreuses, incompréhensives et revanchardes pour atteindre ses propres objectifs.

En outre, les signataires de la dite déclaration soutiennent que l’incapacité et l’irresponsabilité » de leur coordinateur face aux démissions cascades, son manque de courtoisie vis à vis de ses camarades, sa prétention à s’ériger en maître absolu de leur mouvement et son indifférence avérée face au déclin inexorable de la CMAS, ses déclarations improvisées et incessantes dont certaines sont de nature à discréditer sont autant de raisons qui leur ont insistées à prendre cette décision. Les présidents locaux de la CMAS parlent de péril à la demeure suite à plusieurs avertissements et actions blâmables à l’encontre de leur coordinateur.

« Nous reprochons la gestion clanique de la CMAS par Issa Kaou Djim, son manque des restitutions des décisions au sein du M5-RFP et on ignore comment il a été nommé membre du CNT », déplore Aboubacar Camara, président CMAS commune II qui a parlé au nom de la coordination de Bamako. Poursuivant que son « imprudence dans les déclarations » ont jeté du discrédit sur la CMAS et l’Imam Mahmoud Dicko.

Dans la même veine, le porte-parole des présidents des régions de soutenir qu’ils restent fidèles toujours aux idéaux de l’Imam Dicko. Il a indiqué cette occasion pour balayé d’un revers de mains les propos de sieur Issa Kaou Djim lorsqu’il déclarait que le M5-RFP est mort de sa belle mort. « Ces propos engagent son auteur et non la CMAS encore moins l’imam Mahmoud Dicko », a-t-il déclaré, en exprimant toujours son souhait de travailler avec le comité stratégique du M5-RFP pour aboutir à la lutte qu’ils ont entamé ensemble pour l’instauration de la bonne gouvernance.

Après ce point de presse, une délégation des signataires de la déclaration s’est rendue dans le domicile de l’imam Mahmoud Dicko pour remettre un mémorandum dans lequel ils lui demandent de ne plus reconnaître Issa Kaou Djim comme le coordinateur général de la CMAS. Ainsi, ils ont convoqué une assemblée générale ce vendredi au siège de la CMAS pour décider de la nouvelle démarche à suivre.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

