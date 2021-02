2000 sacs de riz remis aux déplacés, veuves et orphelins des militaires et autres victimes de guerre ainsi qu’aux familles démunies de la Commune rurale de Sokoura. Telle est l’initiative d’un natif de cette ville. La cérémonie a été couplée à la lecture du saint Coran.

Le mardi 2 février 2021, Bocar dit Demba Yattassaye, PDG de Wad Motors et ressortissant de Sokoura situé à environ 5 Km de la Commune urbaine de Mopti, a fait parler son cœur. Il a manifesté sa fibre patriotique dans le cadre d’une cérémonie de lecture du saint Coran pour le pays et pour la mémoire des victimes de guerre. Il ya eu aussi la remise de sacs de céréales aux déplacés et familles des militaires et autres victimes de guerre.

Le don en nature était composé essentiellement de 2000 sacs, de riz repartis comme suit : 500 sacs pour les déplacés, 500 sacs pour les familles des veuves et orphelins de guerre et les 1000 sacs restants pour les populations démunies de la ville de Sokoura. Le tout d’une valeur de 31 millions de F CFA. En même temps, des érudits et marabouts de la ville et des localités environnantes ont fait une lecture du saint Coran, suivie des bénédictions pour le repos de l’âme de toutes les victimes de cette guerre terroriste imposée à notre pays depuis près de 10 ans. L’occasion a été mise à profit pour implorer Dieu pour le retour rapide de la paix et la quiétude dans le centre particulièrement et au Mali en général.

Cette cérémonie humanitaire s’est déroulée devant des autorités administratives avec en leurs têtes le Préfet de la ville de Mopti et militaires à travers la présence de l’adjoint au Commandant de la zone militaire de la 5e région. Les notabilités de Mopti, de Sévaré et Sokoura et d’autres contrées, des chefs de quartiers et imams ont pris part à cet événement grandiose. Plusieurs personnalités, parents et amis du mécène avaient aussi effectué le déplacement de Sokoura.

Selon une des bénéficiaires des dons, Demba Yattassaye n’est pas à son premier coup. « Je le remercie pour ce qu’il fait depuis plusieurs années, où il se manifeste en notre endroit. Que Dieu le bénisse et le lui reconnaisse ». Le Préfet de Mopti a favorablement accueilli cet acte patriotique. Selon lui, « quelqu’un qui songe à son pays en détresse, qui pense aux déplacés, aux veuves des militaires, autres victimes de guerre ainsi qu’aux sinistrés et familles démunies, fait un acte de patriotisme ».

Selon des statistiques, la guerre asymétrique dans le centre de notre pays a drainé plusieurs milliers de déplacés vers Mopti. Les heureux bénéficiaires, les invités de l’administration publique et militaire, les notabilités ont tous remercié la générosité du patron de Wad Motors et formulé des bénédictions à son endroit.

(correspondance particulière)

Commentaires via Facebook :