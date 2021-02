Un nouvelle Coalition des volontaires pour la réussite de la transition au Mali sous les fonts baptismaux pour bâtir un nouveau Mali tant souhaité par tous. Le lancement de cette coalition a été fait hier dimanche 7 février 2O21 dans le quartier Golf.

– maliweb.net – Pour le Président de la Coalition des volontaires pour la réussite de la transition au Mali Kassoum Coulibaly, l’ultime instant est venu de prendre nos responsabilités pour la reconstruction du Mali. Cet instant est leur adhésion massive, patriotique, sincère, citoyenne pour soutenir et accompagner avec engagement, courage et détermination la transition au Mali. La réussite de la transition est gage de sous-bassement solides et de racines solides pour le Mali nouveau. Les autorités actuelles de la transition ne sont issues d’aucun parti politique. Elles sont pour le Mali et pour la cause des maliennes et des maliens. Elles sont là et elles ont besoin de l’ensemble du peuple national pour les soutenir et les accompagner. « Leurs forces, c’est nous! N’oubliez pas. Tout le monde a aspiré au changement, tout le monde veut le changement, le changement à ses contraintes et ses exigences auxquelles, il faut s’adapter et accepter. Cessons d’être des obscurantistes. Arrêtons les pre-jugemements et soutenons ensemble les efforts des autorités de la transition. » Ajout ’il M Kassoum.

Les membres de la Coalition pensent que quand la communauté internationale décide d’accompagner la transition pour instaurer une vraie démocratie au Mali, quand nous disons ici que nous aimons le Mali, alors voici l’occasion de changer depuis la racine. Voici le moment de rupture pour renaître avec des républicains et patriotes convaincus. Voici le moment de passage de flambeau de manière civilisée et respectueuse de nos valeurs culturelles. Voici le moment où les pères fondateurs de la démocratie au Mali vont nous faire confiance pour prendre leur relais.

Dans l’unisson, ils font une invite à la jeunesse du Mali car pour eux l’heure est grave, mais le Mali est béni, le Mali est une grande nation, un bateau qui tangue mais qui ne se chavira jamais. Ensemble, nous pouvons réussir la transition au Mali en 18 mois. Ensemble, nous pouvons redorer l’image de notre beau pays actuellement sous tous les projecteurs en Afrique et dans le monde. Ensemble apportons notre vraie énergie à la transition et en toute confiance. Le Mali nouveau naîtra dans un drap solide, il grandira, il se mettra debout, il va marcher et courir pour toujours.



« Chers femmes et hommes de médias du Mali et de sa diaspora, chers braves et vaillants jeunes du Mali et de sa diaspora, chers braves et vaillants femmes du Mali et de sa diaspora,

Personnes âgées, leaders d’opinions, célébrités, artistes, stars, humoristes, écrivains, …..

Joignez-nous avec l’esprit patriotique dans ce mouvement volontaire pour changer le Mali.

Adhérez, proposez nous des mots de sensibilisation, de mobilisation en vidéos et articles pour soutenir et accompagner la transition. Ensemble, réussissons la transition au Mali, oui c’est possible ! » Conclut son appel envers les maliens M Kassoum Coulibaly.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

Commentaires via Facebook :