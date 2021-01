Dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire des Forces armées maliennes (FAMa), la Société nationale des allumettes et des tabacs du Mali (SONATAM) a offert des kits sanitaires à la gendarmerie nationale. Ces kits composés de 10 cartons de 24 gels hydro alcooliques et de 1500 lavables au logo de la gendarmerie nationale sont destinés à lutter contre la pandémie de la COVID-19, à travers le respect des mesures barrières.

Pour remettre ces kits à la structure bénéficiaire, la direction générale de SONATAM a organisé une cérémonie sobre mais pleine de signification. C’était dans l’après-midi du mardi 19 janvier à l’Ecole de la gendarmerie nationale, sise à Faladiè, dans la Commune VI du district de Bamako. Pour la circonstance, la société donatrice était représentée par son directeur juridique et des relations institutionnelles Mamoudou Haïdara et la structure bénéficiare par son directeur général adjoint, le colonel Amadou Camara.

Pour le représentant du Directeur général de la SONATAM, cette donation faite à la gendarmerie nationale, s’explique par le fait qu’en tant service public, elle demeure un haut lieu de fréquentation pour les usagers. La société à vocation commerciale, a décidé de renouveler son engagement dans la lutte contre la COVID-19, par la remise de kits sanitaires. Cela, en guise de contribution au renforcement des dispositifs de prévention contre la pandémie de coronavirus en faveur des postes de la gendarmerie de Bamako et certains de l’intérieur du pays.

Et Mamoudou Haïdara d’ajouter que c’est l’occasion pour la SONATAM de renouveler son soutien et son accompagnement aux forces de sécurité dans l’accomplissement et leur exaltante et difficile mission de sécurisation des personnes et leurs biens. Par cette donation, le directeur juridique de la société a souhaité que cela puisse contribuer à renforcer l’excellente collaboration entre la SONATAM et la Direction générale de la gendarmerie nationale.

Le colonel Amadou Camara, au nom de son directeur, a d’abord remercié la Direction générale de la SONATAM. Avant d’ajouter que cette donation contribuera pour eux les forces de sécurité à respecter régulièrement et quotidiennement les mesures barrières.

La Gendarmerie nationale à travers ses éléments présents presque sur tout le territoire national, contribue inlassablement à lutter contre la vente illicite et la contrebande des cigarettes. Avec cet engagement sans faille de la SONATAM à ses côtés, ne fait que la renforcer davantage sa position.

Pour joindre l’agréable à l’utile, la cérémonie a pris fin par dégustement offert par la gendarmerie nationale.

Diakalia M Dembélé

