Il est certainement l’un des membres du Gouvernement les plus en vue depuis sa formation. Le Ministre des Sports et de la Jeunesse, Mossa Ag Attaher, puisque c’est de lui qu’il s’agit ici, ne ménage aucun effort pour être véritablement l’Homme des solutions en cette période transitoire.

En effet, depuis sa nomination, le Ministre Ag Attaher fait preuve de compétences et de dynamisme dans la conduite des Affaires de son Département.

Ainsi, au plan sportif, sous sa direction, un certain nombre de résultats sportifs sont déjà au rendez-vous. Ce sont, entre autres, la Coupe d’Afrique de Basket des moins de 18 ans garçons, remporté en décembre 2020, par le Mali, au Caire. La deuxième place de l’équipe féminine lors de la même compétions les assure une participation à la coupe du monde de leurs catégories en 2022.

Si ces victoires et performances sont avant tout à mettre au crédit des joueurs, il est important de signaler l’accompagnement sans faille du Chef du Département de tutelle et tout son Cabinet.

Mossa Ag Attaher est considéré par ses collaborateurs comme un Homme de terrain qui est sur tous les fronts pour défendre la cause de la jeunesse malienne en général et celle du sport dans toutes ses disciplines confondues. Il a fait preuve d’initiatives dans la lutte contre la Covid-19 en initiant et en réalisant des activités de sensibilisation et promotion de la jeunesse. Dans notre pays, il est le premier Chef du Département des Sports à initier une action de renforcement des capacités des chauffeurs de son Ministère en leur dotant des tenues de travail de correctes.

Par ailleurs, convaincu que les bons résultats sportifs dépendent souvent du bon fonctionnement des structures et organisations sportives, il a initié des cadres de concertations régionales, afin de permettre à une relecture inclusive de la politique de développement de la jeunesse et des sports. Autre prouesse du Ministre Mossa Ag Attaher, la signature, le 15 janvier dernier, d’un Accord de coopération sportive entre le Mali et la Fédération de Russie. Un Accord qui a pour objectif de renforcer la coopération bilatérale entre Bamako et Moscou dans les domaines de la rénovation des infrastructures sportives, de l’accompagnement technique, de la formation et du partage d’expériences.

Pour ces efforts et ces bons résultats sportifs engrangés depuis sa nomination dans le Gouvernement de transition, Mossa Ag Attaher a reçu les félicitations et les encouragements personnels du Président de la transition, Bah N’Daw, et du Premier Ministre de transition, Moctar Ouane. Aussi, l’ACNOA (Association des Comités Olympiques d’Afrique) lui a décerné le trophée pour les bons résultats enregistrés en si peu de temps à la tête du Département des Sports et de la Jeunesse. C’était le 28 décembre 2020, en République de Guinée, en marge du séminaire international sur l’autonomisation des femmes et des filles par le sport.

Grâce à son dynamisme apprécié au-delà des frontières du Mali, de nombreux partenaires ont déjà réitéré leur soutien et leur accompagnement au Département de la Jeunesse et des Sports.

Mémé Sanogo

