Pour répondre aux sollicitations de ses clients, le groupe Aminata Konaté lance, le 10 janvier 2021, sa neuvième Tombola dénommée «Tombola villas magi super goût de Bara musso». L’information a été donnée le samedi 2 janvier 2021, lors d’une conférence de presse animée par la Directrice commerciale du groupe Aminata Konaté, Mme Lala Touré, la Directrice de communication et de marketing, Mme Fatoumata Sidibé, en présence de l’Ambassadeur de la Tombola villas, l’artiste Mohamed N Diaby, à l’ACI 2000.

Pourquoi Tombola Villas ? Selon Lala Touré, parce que le groupe a eu à offrir beaucoup de cadeaux à ses clients, mais pas de villas. L’idée Tombola villas, explique-t-elle, est venue de nos clients lors d’une visite du PDG du groupe, Bourehima Doumbia, à l’intérieur du pays. Ce jour, dit Lala Touré, on nous a dit qu’on a donné toutes sortes de cadeaux sauf la villa. Pour faire plaisir donc à nos clients, le PDG du groupe Aminata Konaté a décidé de mettre en jeu des villas lors de cette neuvième édition de sa Tombola. Elle sera lancée ce 10 janvier. Et pour gagner, déclare la directrice commerciale, il faut utiliser les magis Bara musso purement naturels, made in Mali. Il s’agit des qualités super goût poulet, poisson, tomate, Dagani. Il suffit, précise Lala Touré, d’acheter 1500 Fcfa de l’un de ces modèles pour avoir un ticket et avoir la chance de trouver l’une des nombreuses villas mises en jeu à Bamako et à l’intérieur du pays. « A chaque fois que vous achetez jusqu’à 1500 Fcfa, vous avez un ticket. En achetant plus donc, vous avez plus de tickets et plus de chance d’être tiré au sort au terme de la tombola qui durera trois mois», a précisé la chargée de communication et de marketing, Fatoumata Sidibé. Et d’ajouter, «La villa sera donnée à l’heureux gagnant de Bamako de même que les deux premières régions qui se hisseront en tête. Ce sont les prix qui vont faire la différence. Mais il y aura des villas pour les gagnants des régions aussi », a précisé Fatoumata. Et pour plus de transparence, ajoute Sidibé, il n’y aura qu’un seul tirage, quand les trois mois de jeu seront bouclés. Pour qu’il y ait transparence, aucun travailleur de Bara Musso aussi ne participera à la Tombola. «C’est fait pour les clients et les cadeaux iront aux clients», rassure la directrice de communication. En plus des villas, d’autres lots pas des moindres seront donnés à d’autres gagnants comme les parcelles de terrains, les ciments, etc. Après cette première phase, rassure le groupe Aminata Konaté à travers des représentantes, autres Tombolas seront lancées jusqu’à la fin de l’année pour donner plus de joie aux clients. L’Ambassadeur Mohamed N Diaby s’est dit honoré d’être choisi comme parrain de cette neuvième Tombola dénommée Super Goût. « Je promets de tout mettre en œuvre pour accompagner le groupe partout pour qu’elle soit une réussite, un succès inégalé », a promis Mohamed N Diaby.

Hadama B. Fofana

