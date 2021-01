Dans sa déclaration du 20 janvier 2021, le comité stratégique du Mouvement du 5 juin – Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) dénonce ce qu’il considère comme les tentatives non-inclusives de relecture des textes électoraux par le gouvernement de Transition.

Selon la déclaration du Mouvement populaire du 5 juin, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a convié individuellement les partis politiques pour une rencontre tenue par visioconférence, le mardi 19 janvier 2021. Cette rencontre qui avait pour objectif de solliciter l’aval de la force politique malienne pour la désignation des représentants au sein formation technique composée d’experts du gouvernement, des partis politiques, de la CENI, de la DGE, des associations et organisations de la société civile ainsi que les mouvements signataires de l’accord de paix et de réconciliation issu du processus d’Alger.

« Cette formation technique aurait pour mission la relecture de certains textes comme la loi électorale modifiée n°2016-048 du 17 octobre 2016, la loi organique sur le nombre des députés ainsi que la charte de partis politiques », lit-on dans la déclaration.

Par ailleurs, le mouvement du 5 juin déplore la manière dont cette rencontre s’est tenue entre les partis politiques et le responsable du département de l’Administration territoriale et de la Décentralisation. « Tenue dans une certaine précipitation, les débats, qui ont durée une heure à peine ont été mal amené, avec une volonté affichée de limiter les interventions, interrogations et propositions d’amélioration, toute chose ayant suscité et attisé la colère de la majorité des participants représentant les partis politiques », indique la même source.

En outre, le comité stratégique du M5-RFP affirme que les questions relatives à l’opérationnalisation effective de nouvelles régions administratives, notamment la détermination des circonscriptions électorales ont été mises à l’écart, sans aucune explication.

En ce sens, le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) déplore la démarche solitaire des autorités de la transition sur les questions aussi essentielles pour le processus de normalisation, pendant qu’un atelier est annoncé pour la semaine sans termes de références préalables. Il regrette ensuite le processus non inclusif de révision des textes électoraux, avant de constater que les questions relatives à l’opérationnalisation des nouvelles régions administratives et circonscriptions électorales sont préjudicielles à celles de la relecture de la loi organique sur le nombre d’élus. Le mouvement annonce ainsi qu’il est impossible de dissocier l’une de l’autre.

Par ailleurs, dans le souci d’éviter de « faire croire » une implication dans une démarche solitaire pratiquée à dessein, le M5-RFP s’est dit réservé de toute participation de ses partis politiques membres au sein de la formation technique.

Avant de rappeler qu’il demeure engagé pour opérer des réformes consensuelles pertinentes de refondation de l’Etat et de la démocratie et préserver la vision du changement de système, objectifs essentiels du combat patriotique du peuple malien.

Ibrahim Djitteye

Commentaires via Facebook :