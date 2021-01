Le Rotary club Bamako Avenir était en déplacement dans la commune rurale de Baguinéda, plus précisément à Kankolé, un village situé à une soixantaine de kilomètre de la capitale. C’était dans le but d’apporter un soutien de taille aux élèves du village en leur offrant des fournitures scolaires pour l’année scolaire à venir. Cette action du Rotary club Bamako Avenir et de son club filleul le Rotaract Club Bamako Avenir s’inscrit dans les axes prioritaires du Rotary qui accorde une place importante à l’éducation. En plus des outils scolaires, le Rotary a également procédé à la pose de la première pierre de deux nouvelles salles de classes pour le village de Kankolé. Les fonds investis pour ces actions salutaires par les Rotariens et les Rotaractiens s’élèvent à 1. 800 000F CFA. Ces actions ont été conduites par Moise Mounkoro, Immédiate Pass Président (IPP) qui représentait la présidente du Rotary club Bamako Avenir, Aissata Mohamedine. C’était le samedi 09 janvier 2021 à Kankolé en présence des différentes autorités dudit village.

Des cris de joie, des chants et pas de danse accompagnés par des applaudissements, voilà quelques faits marquants des populations de Kankolé pour accueillir la forte délégation du Rotary Club Bamako Avenir pour la quatrième année. Un accueil populaire à la hauteur de la dimension de l’événement qui est désormais inscrit dans l’agenda annuel de la population de Kankolé depuis 2018.

Entouré par ses conseillers sous les grands arbres, le chef du village, Sibiry Camara, ne pouvait que souhaiter la cordiale bienvenue à la grande famille Rotarienne qui peut désormais se considérer comme des citoyens d’honneur du village de Kankolé. En venant à Kankolé, le Rotary venait servir pour la quatrième fois consécutive, les élèves dudit village. Des tableaux à chevalier, des cahiers, des craies, 230 sacs confectionnés au tissu du Rotary, des ardoises, des livres, bref des outils indispensables pour l’apprentissage étaient exposés devant les parents d’élèves et les autorités villageoises. « C’est une bénédiction pour notre village d’avoir croisé le chemin du Rotary qui vient nous offrir gratuitement depuis quatre ans, des fournitures scolaires. Nous comptons toujours sur vous et l’avenir de notre école est entre vos mains ; nous ne pouvons que vous remercier du geste devenu une tradition », a déclaré Sibiry Camara.

Prenant la parole au nom de la présidente du Rotary club Bamako Avenir, Aissata Mohamedine, empêchée, Moise Mounkoro, (IPP) du Rotary, a justifié cet élan de solidarité par le fait que l’éducation demeure l’un des axes majeurs du Rotary international. Devant l’assistance, il dira que c’est avec joie et don de soi que son club pose cette action pour soutenir les élèves de Kankolé dans le seul but de préparer leur avenir. Ses propos ont été soutenus par Bourama Berthé, président du Rotaract Club Bamako Avenir et Mamedy Bruno Sidibé, président de la commission action du Rotary club Bamako Avenir. Ils ont invité les parents d’élèves à accompagner les enseignants dans leur tâche et aussi pour le bon usage des fournitures scolaires offertes.

Le directeur de l’école, Pierre Togo, a salué le geste constant du Rotary envers son école. Compte tenu de la situation sanitaire liée à la covid-19, Mahamadou Camara, médecin et membre du Rotary, a procédé à une séance de sensibilisation des villageois pour se protéger contre cette maladie en respectant les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires.

La pose de la première pierre de deux salles de classes financées par le Rotary, la visite des parcelles offertes par le village au Rotary club Bamako Avenir et le partage des mets délicieux en guise de reconnaissance des efforts du Rotary, ont été quelques temps forts de cette journée qui sera à jamais gravée dans la mémoire collective des âmes du village de Kankolé.

Sidiki Dembélé

