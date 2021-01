Malgré un double avantage jusqu’à la 79e minute, le Stade Rennais a été accroché à domicile par lOlympique Lyonnais (2-2) samedi, au compte de la 19è journée de Ligue 1. Un résultat frustrant pour le latéral droit malien Hamari Traoré (28 ans, 18 matchs et 1 but en L1 cette saison) qui a tenté d’expliquer cette fin de rencontre.

« Il y a beaucoup, beaucoup de déception et de frustration, a confié l’international malien au micro de la chaîne Téléfoot. Je pense qu’on a fait deux erreurs d’inattention. Lyon est une grande équipe, il ne lui en faut pas beaucoup pour marquer, on la bien vu. On a fait un très gros match pendant 75 minutes mais on a lâché sur le dernier quart d’heure, je pense que c’était un peu de fatigue. On a un peu reculé.”

Cinquième au terme de la phase aller, Rennes possède 33 points et 6 unités de retard sur le podium. Lyon reste leader avec 40 points.

Ladji M. Diaby

