Depuis Bamako où il a suivi le match Mali-Guinée, le président de la Transition a adressé un message de félicitations aux Aigles locaux suite à leur qualification pour la finale du Chan Cameroun 2021.

C’est un président enthousiaste et fier qui a pris son stylo pour féliciter le sélectionneur Nouhoum Diané et ses hommes en ces termes : « Au terme d’un match serré, vous voilà qualifiés pour la finale du Championnat d’Afrique des Nations, édition 2021. En mon nom, au nom du gouvernement et du Peuple maliens, je voudrais à cette occasion vous féliciter chaleureusement. Tout au long de cette compétition, vous avez fait preuve d’un don de soi et d’un sens patriotique qui doivent constituer une source d’inspiration pour tous les Maliens, particulièrement en ce temps de lourds défis. Je suis fier de vous et je n’ai aucun doute que cette fierté est partagée par tous nos compatriotes. Je vous souhaite bonne chance pour la finale et vous assure du soutien et des bénédictions de la Nation que vous n’avez de cesse d’honorer depuis le début de cette compétition. »

ELIMINATOIRES CAN U17: Le coup d’envoi !

C’est aujourd’hui 5 février que le coup d’envoi des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans sera donné à Thiès au Sénégal. Il s’agit là du tournoi qualificatif de la Zone « A » de l’Union des Fédérations de l’Afrique de l’Ouest pour la phase finale prévue en mars prochain au Maroc.

Depuis environ deux éditions, les éliminatoires des Coupes d’Afrique des Nations U17 et U20 ne se disputent plus en match aller-retour. Elles se déroulent désormais de façon zonale en regroupant les équipes concernées dans un seul pays pour les qualificatifs. En ce qui concerne le Mali, il se trouve dans la zone dite Ufoa-A composée cette année de 6 pays.

Pour les éliminatoires de ladite zone, le tirage au sort effectué le mardi 2 février, a placé des Aiglonnets du Mali dans le groupe B en compagnie de la Bissau-Bissau et de la Sierra Leone. Quant au groupe A, il renferme le Sénégal, la Gambie et la Mauritanie.

Les équipes de chaque poule s’affrontent en aller simple et les équipes classées premières et deuxièmes de chacune des deux poules se qualifient pour les demi-finales. Avec deux tickets qualificatifs disponibles, le vainqueur du tournoi et l’équipe battue en finale se qualifient pour la phase finale de la Can prévue en mars prochain au Maroc.

Pour son entrée en lice, le Mali affrontera ce dimanche 7 février la Sierra.

Alassane Cissouma

FEDERATION MALIENNE DE FOOTBALL: La nouvelle saison en ligne de mire

Après la demande, par le Tribunal Arbitral du Sport, de suspension de son Assemblée générale Ordinaire du 27 décembre 2020, la Fédération malienne de Football, remise dans ses droits dans le litige qui l’opposait à quelques clubs et Ligues régionales de football, vient de convoquer une nouvelle Assemblée générale extraordinaire. Ladite Assemblée sera un cadre de discussions et d’échanges sur la saison précédente et de projection sur l’exercice à venir.

Conformément aux dispositions des articles 28, 31, 40, 41 et 117.2 de ses Statuts, la Fémafoot convoque une Assemblée générale extraordinaire le mardi 16 février au Centre international de Conférence de Bamako. L’ordre du jour porte sur l’approbation du budget de l’exercice écoulé (2019-2020), le rapport sur la situation financière avec présentation du bilan consolidé et révisé et compte des pertes et profits, l’approbation des comptes et états financiers annuels audités incluant les états financiers consolidés et le rapport annuel des commissaires aux comptes, l’approbation du budget de l’exercice 2020-2021

Dans une lettre circulaire adressée aux secrétaires généraux des membres de l’A.G.E, le secrétaire général de la Fémafoot par intérim indique que le nombre de délégués par membre votant se présente comme suit : Ligues régionales de football (3 délégués par Ligue avec une voix pour chacun des délégués), Clubs de Ligue 1 (2 délégués par clubs avec une voix pour chacun des délégués ), Clubs champions de 2e division : 2 délégués avec une voix pour chacun des délégués ), Associations membres (un délégué par association avec une voix).

Et Ibrahim Bathily de rappeler que conformément à l’article 2.2 du règlement de l’Assemblée, les noms des délégués et leurs suppléants doivent être communiqués au secrétariat général de la Fémafoot au plus tard le vendredi 5 février.

Alassane Cissouma

