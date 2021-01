Grâce à une superbe réalisation du latéral gauche Siaka Bagayoko, lors du second match de la première journée du Championnat d’Afrique des Nations «Total, Cameroun 2020», le Mali a pu remporter le duel sahélien du groupe A aux dépens du Burkina Faso (1-0).

Juste après la victoire étriquée du Cameroun (1-0) face au Zimbabwe en match d’ouverture de cette 6e édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), les Aigles locaux du Mali ont effectué leur entrée en lice contre les Etalons locaux du Burkina Faso au Stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Un match qui s’inscrivait dans le cadre de la deuxième rencontre du groupe A dont l’issue a mis du temps pour se dessiner en faveur de l’équipe nationale locale du Mali, qui démarre du coup parfaitement sa 4e participation en six éditions au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN).

Pourtant le capitaine Djigui Diarra et ses coéquipiers ont connu une entame de compétition compliquée face aux Etalons du Burkina Faso, qui ont longtemps résisté face aux assauts de leurs adversaires du jour.

Avec la ferme volonté de mieux démarrer la compétition, les deux formations vont confondre vitesse et précipitation au cours de la première période, mais avec une large domination des Aigles locaux et une possession de balle de 56% contre 47% pour le Burkina Faso. Les protégés du coach Nouhoum Diané ont été également supérieurs sur le nombre de tentatives avec cinq (5) tirs dont 1 seul cadré alors que le Burkina n’en a affiché que 3 tentative dont un seul tir cadré pendant la première période.

La seule véritable occasion de but au cours des 45 premières périodes est à mettre à l’actif du Mali. Sur un coup franc bien botté par Issaka Samaké, le portier Burkinabé boxe le ballon en plein axe. A la retombée de ce ballon mal renvoyé, le milieu de terrain du Stade malien Sadio Kanouté manque complètement sa tentative alors qu’il était tout seul face au but (43’). Aucune autre situation dangereuse n’est à signaler et les deux équipes regagnent logiquement les vestiaires sur ce score nul et vierge (0-0).

Au retour des vestiaires, les Aigles locaux vont mettre un peu plus de rythme, bien aidés par l’entrée en jeu de Moussa Koné « Koffi » et de Moussa Ballo qui ont respectivement pris les places de Mamadou Coulibaly et Bassékou Diabaté (62’). Huit minutes après ces changements, Siaka Bagayoko va ouvrir la marque pour le Mali (1-0, 70’). A la réception d’un corner bien tiré par Issaka Samaké côté droit, le latéral gauche du Djoliba AC, monté aux avant-postes, saute plus haut que tout le monde et trouve la lucarne. Le même Siaka Bagayoko était tout proche de doubler la mise pour le Mali s’il n’avait pas manqué sa reprise instantanée dans la surface de l’équipe adverse (77’). Auparavant, le défenseur central des Etalons du Burkina Faso Soumaïla a fait une intervention très propre devant le virevoltant Siaka Bagayoko pour écarter le danger (54’) alors que le gardien était battu sur le coup .

Face à une équipe malienne coriace, l’équipe nationale locale du Burkina ne s’est jamais montrée menaçante et le portier capitaine des Aigles locaux Djigui Diarra a passé une soirée plutôt tranquille. Le Mali remporte logiquement le duel sahélien du groupe A contre son voisin burkinabé.

Auteur d’une très belle prestation lors de ce Mali-Burkina, le milieu de terrain malien Ibourahima Sidibé a été désigné ‘’meilleur’’ joueur du match.

Grâce à cette courte victoire (1-0) mais précieuse pour la suite de la compétition, le Mali rejoint le Cameroun au classement (3 points), qui a dominé le Zimbabwe par le score identique un peu plus tôt dans l’après-midi. La 2è journée du groupe A prévoit donc mercredi 20 janvier prochain un alléchant Cameroun-Mali (16h) au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé tandis que le Burkina Faso croisera le fer avec le Zimbabwe à 19h.

Ousmane CAMARA

