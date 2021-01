Le Aigles locaux du Mali étaient, hier, mercredi, opposés aux lions locaux Indomptables du Cameroun dans le cadre de la deuxième journée de la phase du Championnat d’Afrique des Nations (Chan) 2021 qui se déroule au Cameroun. En déplacement à Yaoundé avec le président de la Fédération Malienne de Football (Femafoot), Mamoutou Touré et du Président de la Ligue Régionale de Football de Mopti, Nouhoum Bocoum, pour suivre cette rencontre capitale pour les nôtres après leur brillant succès lors de leur première sortie contre le Burkina Faso, le président de l’US KITA (Club de ligue 1), Abdoulaye Konaté dit « Broulaye », a passé un message d’encouragement au sélectionneur national local des Aigles, Nouhoum Diané. Il a invité les joueurs à plus de concentration, de détermination et d’engagement pour remporter la partie et se qualifier au tour suivant à temps. «Nul besoin de vous rappeler l’importance et la nécessité pour le Mali de remporter le match de cet après-midi contre le Cameroun (pays hôte). Nul besoin aussi de vous dire que le peuple malien tout entier retient son souffle quand vous jouez. C’est pour toutes ces raisons qu’on a décidé de venir vous encourager, vous accompagner dans cette bataille. Concentrez-vous sur ce match combien important en vue de pouvoir arracher la qualification pour les quarts de finale et donner du plaisir non seulement à vous-mêmes, mais aussi au peuple malien », a fait savoir Abdoulaye Konaté.

H.B. Fofana

