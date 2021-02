Tombeur du Congo Brazzaville (0-0, après prolongations, puis 5 tab à 4), le Mali croisera, en demi-finales du Chan Cameroun 2021 la Guinée Conakry qui a écarté le Rwanda en quarts de finale (1-0). Ce match pour une place en finale est prévu demain mercredi à Douala à partir de 15h GMT.

L’aventure continue pour les Aigles locaux du Mali au Cameroun dans le cadre de la 6ee édition du Championnat d’Afrique des Nations (Chan) de football. Ce mercredi, elle devra se poursuivre devant la Guinée à l’occasion du premier match des demi-finales qui oppose les deux équipes, sorties victorieuses des quarts de finale respectivement face au Congo et au Rwanda.

En 4 participations à la compétition, le Mali disputera ainsi sa 2e demi-finale après avoir été jusqu’en finale en 2016 au Rwanda. Nostalgiques de cette belle épopée, les Aigles locaux ambitionnent de faire mieux qu’il y a près de 5 ans.

Au regard des performances réalisées jusque-là, c’est bien évidemment une ambition légitime. Pour cause, durant tous les 4 matches qu’ils ont déjà disputés, les joueurs du coach Nouhoum Diané ont été supérieurs à leurs adversaires dans le jeu aussi bien qu’au niveau des résultats qui leur ont été toujours positifs. Pour preuve, en plus des 4 victoires, un joueur malien a été, à chaque fois, désigné « Homme du match ».

Fort d’une telle prouesse, le Mali peut espérer un bon résultat face à la Guinée demain mercredi d’autant plus que l’adversaire n’est pas aussi une foudre de guerre.

Loin de se montrer comme un mauvais perdant, le sélectionneur du Congo a félicité les joueurs du Mali pour la qualification. Néanmoins, il estime que la chance a un peu souri aux Aigles. “J’aimerais féliciter le Mali pour sa qualification. Les Maliens étaient percutants durant le match alors que nous avons joué les contres en créant quelques occasions. Arrivés aux tirs au but, c’est la chance qui s’est penchée vers les Aigles. Je pense que le niveau de ce Chan est très élevé avec des équipes qui présentent un beau football”, a laissé entendre Ngatsono Barthélémy auprès de la Caf. Quant à Nouhoum Diané, il a expliqué que le plus important « pour nous » est de bien récupérer et attendre notre prochain adversaire pour le prochain tour. « Je suis très content pour cette victoire face à une équipe très bien organisée. Nous avons fait le maximum pour passer en demi-finale en puisant dans nos forces jusqu’à arriver aux tirs au but », a fait savoir le sélectionneur des Aigles qui apprécie bien le niveau de jeu de la compétition : « Pour évoquer le niveau de la compétition, je pense que le niveau est élevé avec des équipes qui sortent du lot. Tactiquement, les formations ont évolué et ce n’est que bénéfique pour le continent africain ».

Pays organisateur, le Cameroun affrontera le Maroc dans l’autre demi-finale de la compétition (19h GMT). Lors des quarts de finale, le Cameroun a écarté la R.D Congo (2-1) tandis que le Maroc a éliminé la Zambie (3-1).

Alassane Cissouma

