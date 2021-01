Vainqueur du Burkina Faso (1-0) pour le compte de sa première journée effectuée le samedi 16 janvier, le Mali peut se qualifier pour les quarts de finale du Chan 2021 dès la 2e journée de poule en cas d’un nouveau succès sur le Cameroun demain mercredi et qu’en même temps le Burkina Faso et le Zimbabwe font match nul dans le second match de la poule A.

Désignées équipes favorites de la poule A par bon nombre d’observateurs, le Mali et le Cameroun ont tenu leurs rangs lors de la première journée du Chan 2021. Pays hôte, le Cameroun a idéalement lancé son tournoi face à une vaillante équipe du Zimbabwe qui a longtemps tenu bon avant de finir par céder à la 72’ sur une réalisation de Salomon Charles Banga. Quelques heures plus tard, c’est au tour des Aigles locaux du Mali de se faire respecter par les Etalons du Burkina Faso qui n’ont jusque-là pas enregistré la moindre victoire en 3 participations à une phase finale du Chan. Face à une équipe qui alignait 6 matches sans succès, le capitaine Djigui Diarra et ses partenaires n’ont eu aucun sentiment de pitié pour lui infliger un 7e revers.

Dominateurs avec une large possession de balle de 56 % contre 44%, les Aigles ont arraché une courte mais précieuse victoire grâce à une réalisation de Siaka Bagayoko « Chato ». A la réception d’un corner bien tiré par Issiaka Samaké, le latéral gauche du Djoliba AC saute plus haut que tout le monde et marque de la tête (70’). Le champion d’Afrique Cadets 2015 n’était pas loin de doubler la mise pour le Mali s’il n’avait pas manqué sa reprise instantanée dans la surface de l’équipe adverse (77’). Malgré ses nombreuses tentatives avec 5 tirs tentés sans compter les autres occasions nettes de but, le Mali se contentera d’une courte victoire de 1-0 pour rejoindre en tête du classement le Cameroun qui avait plus tôt battu le Zimbabwe sur le même score.

Auteurs d’une belle entame de compétition et 3 jours de repose après la première sortie, les deux équipes se croisent demain mercredi dans le cadre de la 2e journée de poule. Dans ce duel des titans, l’équipe qui sortira victorieuse fera un grand pas vers la qualification pour la prochaine étape du tournoi. Mieux, en cas de succès, cette formation sera automatiquement qualifiée pour les quarts de finale si lors de la même journée le Burkina Faso et le Zimbabwe ne font pas mieux qu’un match nul après leur défaite lors de la première journée. C’est dire que le Mali ou le Cameroun peut se qualifier dès demain pour les quarts de finale de cette 6e édition du Championnat d’Afrique des Nations. Une compétition dédiée uniquement aux joueurs évoluant dans le championnat de leurs pays respectifs.

Alassane Cissouma

NOUHOUM DIANE, SÉLECTIONNEUR DU MALI :

« Un beau match face au Cameroun »

Loin de toute intention de minimiser sa victoire sur le Burkina Faso, le sélectionneur du Mali n’a, visiblement, pas été satisfait du contenu de la rencontre. De ce fait, il espère que la rencontre Mali-Cameroun de demain mercredi sera d’un niveau techniquement élevé.

Après la victoire de 1-0 aux dépens des Etalons du Burkina Faso, le sélectionneur des Aigles du Mali s’est prononcé sur ladite rencontre avant de se projeter sur sa prochaine sortie face au pays hôte demain mercredi. Après une sortie inaugurale techniquement hachée contre le Burkina, Nouhoum Diané s’attend à un beau match face aux Lions Indomptables camerounais. « Je pense que le match n’a pas été facile surtout du côté technique. C’était le premier match pour les deux équipes qui étaient sous pression afin de gagner dès l’entame. En première période, l’adversaire nous a créé des problèmes et ce n’est qu’à la seconde mi-temps qu’on s’est corrigé en créant des occasions… Face au Cameroun, nous espérons voir un beau match entre deux équipes qui pratiquent du beau football », a-t-il laissé entendre auprès de nos confrères de la Caf.

De son côté, le sélectionneur des Etalons du Burkina Faso ne perd pas espoir quant à une suite positive de la compétition. Une équipe du Burkina Faso qui n’a jamais franchi l’étape de la phase de poules en 5 éditions passées du Chan. « Les éditions se suivent mais ne se ressemblent pas. C’est vrai que nous avons perdu notre premier match, mais le tournoi est encore long. A nous maintenant de corriger nos erreurs pour réaliser de bons matches à l’avenir et atteindre notre objectif, à savoir la qualification au deuxième tour. Maintenant, nous devons penser au match face au Zimbabwe. Il est pour nous très important. Après cela, nous allons nous focaliser sur le dernier match face au Cameroun, pays hôte ».

Alassane Cissouma

