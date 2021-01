En 3e et dernier match de poule du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), Cameroun 2021, les Aigles locaux du Mali ont battu le Zimbabwé par un but à 0, une victoire synonyme de qualification pour les quarts de finale.

Pour cette ultime rencontre des matchs de poule du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), Cameroun 2021, les Aigles locaux étaient opposés au Zimbabwe. Une rencontre que les hommes du coach Nouhoum Diané ont dominé de la tête et des épaules.

Très sérieux et remuants durant tout le match, les Aigles locaux ont affiché leur ambition dès les premières minutes en assiégeant le camp adverse. C’est ainsi qu’à la 11e minute, à la suite d’un mouvement d’ensemble, Demba Diallo ouvre logiquement le score pour le Mali. Un but à 0. Un score qui restera inchangé jusqu’à la fin de la rencontre.

Les Aigles pouvaient remporter le match avec un score beaucoup plus large n’eut été la maladresse des attaquants. Mais l’essentiel est ailleurs puisque le Mali termine premier de son groupe avec 7 points. Au moment où le Cameroun et le Burkina Faso se sont neutralisés 0 but partout.

Les Mali et le Cameroun sont ainsi qualifiés pour les quarts de finale. Les deux pays connaîtront leurs adversaires demain à la suite des matchs du groupe B composé de la RDC, du Congo Brazzaville, de la Lybie et le Niger. Toutes les équipes de cette poule peuvent se qualifier puisqu’elles se tiennent à 2 points

Les Aigles affronteront le 2e du groupe B tandis que les lions indomptables camerounais quant à eux croiseront le fer avec le premier du groupe.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :