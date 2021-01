A une semaine du coup d’envoi du Championnat d’Afrique des Nations (Chan) de football Cameroun 2021, le sélectionneur de l’équipe nationale locale du Mali a dévoilé le vendredi passé la liste des joueurs retenus pour cette 6e édition de la compétition. C’est une liste élargie de 33 joueurs, sur laquelle le Stade malien de Bamako est le club le plus représentée, que Nouhoum Diané a communiquée à la presse au siège de la Fédération.

La 6e édition du Chan se déroulera du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. Absent lors de deux éditions, le Mali connaitra sa 4e participation pour mieux faire cette année qu’une place de vice-champion d’Afrique décrochée en 2016 au Rwanda.

Après le tirage au sort, le Mali a hérité du groupe A basé à Yaoundé. Ainsi, dans la capitale camerounaise, les Aigles locaux en découdront avec les Lions du Cameroun, les Etalons du Burkina Faso et les Warriors du Zimbabwe. Pour mieux représenter le Mali, le sélectionneur Nouhoum Diané a affûté ses armes avec une pléiade de matches amicaux contre des clubs locaux et les sélections Cadettes et Juniors. La préparation s’est poursuivie à Niamey au Niger du 26 octobre au 1er novembre derniers avec un stage ponctué de deux matches amicaux internationaux contre le Niger (1-1) et face au Maroc (0-1). Avec un nul et une défaite, le sélectionneur était obligé de rebattre les cartes pour une meilleure sélection. Une sélection majoritairement dominée par le Stade malien de Bamako qui compte 12 joueurs sur les 33 convoqués. Selon le sélectionneur, l’élargissement de la liste à 33 au lieu de 23 comme d’habitude a été motivé par la pandémie de Covid-19 dont les joueurs seront mis à des tests une fois sur place au Cameroun. Donc avec un effectif conséquent, les éventuels cas positifs à la Covid-19 pourraient être palliés en vue d’éviter le scénario catastrophique ayant précipité l’élimination du Mali lors des éliminatoires de la Can Juniors au Sénégal au mois de novembre 2020.

Pour ce qui est de la forte représentativité du Stade malien de Bamako, elle s’explique par le fait que le club champion du Mali reste le seul qui continue encore de jouer une compétition. Il s’agit de la Coupe de la Confédération dont il jouera le Tour de cadrage contre la J.S Kabylie d’Algérie.

Alassane Cissouma

Liste des 33 joueurs sélectionnés

Gardiens (04) : Djigui Diarra (Stade malien), Cheick Abdoul Kadry Sy (Onze Créateurs), Aboubacar Doumbia (Djoliba AC), Kalilou Traoré (Yeelen Olympique).

Défenseurs (10) : Issaka Samaké (Stade malien), Sékou Diarra (Onze Créateurs), Siaka Bagayoko (Djoliba AC), Barou Sanogo (Djoliba AC), Moussa Ballo (AS Réal), Samou Sidibé (Stade malien), Mohamed Camara (AS Réal), Mamadou Doumbia (Stade malien), Yacouba Doumbia (Stade malien), Drissa Diarra (Association Sportive de Bamako).

Milieux (10) : Moussa Kyabou (USC Kita), Aly Desse Sissoko (Stade malien), Makan Samabaly (AS Réal), Sadio Kanouté (Stade malien), Ibourahima Sidibé (AS Réal), Oumar Camara (Djoliba AC), Ibrahim Dembélé (Lafia Club de Bamako), Mamadou Traoré (Stade malien), Mohamed Haidara (AS Bakaridjan), Sékou Konaté (Stade malien).

Attaquants (09) : Mamaye Coulibaly (Stade malien), Saïba Dabo (FC Guidars), Ousmane Kamissoko (FC Guidars), Demba Diallo (Stade malien), Mamadou Coulibaly (Stade malien), Moussa Koné (AS Réal), Bassekou Diabaté (Yeelen Olympique), Zoumana Simpara (AS Bakaridjan), Abdoulaye Kanu (FC Diarra).

