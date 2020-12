“La réaction de Demba Bâ a été exemplaire, a-t-il approuvé, dans son message. On demande toujours aux joueurs d’être exemplaires et là, il a donné un fantastique exemple de ce qu’il faut faire, de la posture qu’on doit savoir tenir. Il en faut toujours un pour dire « non » et que tout s’enchaîne, Demba Bâ a été celui-là. Je le remercie à un point qu’on n’imagine pas.”

“Parce qu’a expliqué Thuram, il a fait un cadeau énorme à tous les enfants et les adultes dans le monde qui attendaient un tel moment. Et depuis tellement longtemps. Son geste a une portée historique extraordinaire. Oui, on doit tous le remercier pour ça. Il faut que son geste inspire les gens : lorsque vous êtes devant une institution, vous ne devez pas laisser passer les choses, vous devez dénoncer, parler. Devant une injustice, il faut arrêter d’avoir peur et d’être silencieux. Parce que parler, dénoncer, c’est la seule façon de grandir tous ensemble”.