Le choc au sommet de la Premier League s’est soldé ce dimanche sans vainqueur et sans but marqué (0-0). MU reste leader.

Comme on le suspectait, le duel entre et a été très disputé ce dimanche. Les deux premiers du championnat anglais se sont livrés un passionnant bras de fer, et au final il n’y a pas de vainqueur. Les défenses ont pris le pas sur les attaques et c’est sur un score vierge que les deux formations se sont quittées.

MU a manqué le hold-up

Chacune des deux équipes a eu sa mi-temps. Liverpool a plutôt dominé la première, en attaquant la partie avec beaucoup d’entrain. MU, pour sa part, a mieux terminé. Des temps forts qui n’ont pas fait évoluer le score et c’est en grande partie grâce aux deux gardiens.

Alisson, le dernier rempart des Reds, a notamment signé trois grands arrêts dans le dernier quart d’heure. Plutôt tranquille durant le 1er acte, puisque MU ne s’était montré dangereux que sur un coup franc de Bruno Fernandes, le Brésilien a dû sortir le grand jeu pour frustrer le même Fernandes à la 76e, avant d’intervenir à deux reprises face à Paul Pogba (83e et 86e). Dans cette fin de rencontre totalement décousue, Liverpool a frôlé le KO.

Entre ces nombreuses opportunités mancuniennes, De Gea a donc aussi eu à s’illustrer. Le portier espagnol a détourné une frappe de son compatriote Thiago Alcantara (78e). Ce dernier a réveillé les Merseysiders, lesquels s’étaient endormis dans cette partie. Pourtant, leur entame avait été prometteuse. Robert Firmino avait été proche d’ouvrir le score à la 17e.