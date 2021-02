Placé sous la haute présidence du vice-président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, ce tournoi va regrouper toutes les régions du Mali dans 3 disciplines, à savoir le football, le basketball et la traditionnelle course de chameaux et de chevaux.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher, a animé une conférence de presse dans la salle de conférence de son département pour informer l’opinion sur les tenants et les aboutissants de cette compétition initiée par les plus hautes autorités de la Transition en vue de consolider la confiance entre les jeunes du Mali par le sport.

Ce tournoi regroupera les régions suivantes : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal, le district de Bamako et l’Union sportive des forces armées (USFAS) comme invitée d’honneur eu égard au thème central : «La paix et la Sécurité, socles d’un Mali nouveau».

Aux dires du ministre Mossa Ag Attaher, trois disciplines ont été retenues : le football, le basketball et la traditionnelle course de chameaux et de chevaux.

«Au-delà de l’aspect sportif, cet événement permettra à notre jeunesse de se retrouver et d’échanger sur les différents défis qui ébranlent la Nation et les perspectives de synergie pour une paix durable dans la concorde et la cohésion, en prélude au prochain Forum de la Jeunesse», espère le ministre.

Le ministre a aussi profité de cette conférence de presse pour éclairer l’opinion sur la polémique suscitée autour du paiement des primes de notre équipe nationale locale présente au Cameroun pour le CHAN.

«Je rassure le peuple malien qu’au moment où je poste ce message, toutes les primes de notre équipe nationale locale sont à jour et j’y ai veillé personnellement», a-t-il dit.

Y. Doumbia

