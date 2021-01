Le Red Bull Salzbourg vient de s’attacher les services de trois jeunes joueurs maliens. Néné Dorgeles, Daouda Guindo et Mamady Diambou, puisqu’il s’agit de ces trois mômes se sont engagés avec le club autrichien pour les cinq prochaines années. Le club de Sékou Koïta et Mohamed Camara a officialisé l’arrivée des trois jeunes talents qui évoluaient jusque-là au FC Guidars pensionnaire de deuxième division. «Mamady Diambou, Daouda Guindo, Néné Dorgeles ont signé un contrat qui court jusqu’en 2025. Nous amenons trois jeunes joueurs prometteurs dans la région de Salzbourg», a écrit Salzbourg sur la page Facebook. Joint au téléphone, Mamady Diambou s’est dit très content de signer son premier contrat professionnel, avant d’afficher ses ambitions pour ses nouvelles couleurs.

«Tous les jeunes joueurs rêvent de jouer dans les grands clubs. C’est donc un rêve qui vient de se réaliser pour nous et nous rendons grâce à Dieu, après la signature de ce premier contrat professionnel. Nous sommes ici, il y a seulement quelques jours mais déjà nous sommes contents de constater que Salzbourg a une vraie politique pour les joueurs africains. Ce que nous voyons ici est très motivant pour les jeunes joueurs que nous sommes. Nous allons tout faire pour mériter la confiance des dirigeants du club et faire honneur au football malien», promet Mamady Diambou qui évolue au milieu défensif. Sur sa page Facebook, le technicien Sékou Seck qui a coaché les trois joueurs en sélection nationale cadette, a exprimé sa joie après l’annonce de la nouvelle et ne doute pas un seul instant que Néné Dorgeles, Daouda Guindo et Mamady Diambou vont relever le défi à Salzbourg.

«Ces jeunes étaient avec moi lors de la CAN 2018 à Dakar, ça n’a pas marché pour le Mali, mais j’étais très fier de la prestation d’ensemble de l’équipe. Ces enfants ont chacun le potentiel technique suffisant pour faire leur trou à Salzbourg. Ils ont une qualité qui fait souvent défaut aux jeunes de leur âge : le courage au travail», a indiqué l’ancien sélectionneur des cadets. «Je prie pour eux et leur souhaite bonne chance pour la suite de leur carrière», a ajouté celui que les supporters appellent Backo.

Pour mémoire, les trois jeunes Maliens vont jouer pour le FC Liefering qui appartient au groupe Red Bull et qui évolue en deuxième division autrichienne. Avant de parapher leur contrat, Néné Dorgeles, Daouda Guindo et Mamady Diambou avaient d’abord effectué un stage de préparation avec Salzbourg.

Avec la signature des trois anciens de Guidars, Salzbourg compte désormais sept Maliens dans ses rangs : Sékou Koïta, Mohamed Camara, Youba Diarra, Mamadou Sangaré, Néné Dorgeles, Daouda Guindo et Mamady Diambou.

Djènèba BAGAYOKO

