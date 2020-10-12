L’Association des Elèves et Etudiants du Mali (AEEM) a encore fait parler d’elle, ce lundi matin. En prélude au renouvellement des Comités AEEM de la Faculté des Sciences et Techniques (FST) et de l’Institut Universitaire de Gestion (IUG).
Les blessés de l’IUG au quartier de Badalabougou ont été accueillis au 4e Arrondissement, avant d’être évacué en urgence par des sapeurs-pompiers. Actuellement, la situation est calme. La police a usé de gaz lacrymogène pour disperser les étudiants.
Maliweb.net
Universités de Bamako: Au moins 05 blessés dans des affrontements violents entre membres de l’AEEM
L’Association des Elèves et Etudiants du Mali (AEEM) a encore fait parler d’elle, ce lundi matin. En prélude au renouvellement des Comités AEEM de la Faculté des Sciences et Techniques (FST) et de l’Institut Universitaire de Gestion (IUG).
Le probleme est de forcer les etudiants a’ etre membres d’une seule association. Pour eviter ces conflits, permettez aux etudiants d’etre affilie’s a’ leurs partis politiques respectifs! Je comprends ceux qui me diront qu’il ne faut pas diviser les etudiants. JE LEUR DIS QUE LES ETUDIANTS SONT DEJA DIVISE’S. CES VOYOUS SE BATTENT POUR LES CHOSES MATERIELLES. LA GESTIONS DU CAMPUS ET D’AUTRES CHOSES. EST-CE QU’IL FAUT CONTINUER A’ LAISSER LES ETUDIANTS GERER CERTAINS SECTEURS DE L’UNIVERSITE’? MA REPONSE EST NON POUR LE MOMENT!!!! DON’T GET ME WRONG, ON PEUT EMBAUCHER DES ETUDIANTS POUR FAIRE CERTAINS TRAVAUX AU NIVEAU DU CAMPUS MAIS L’AEEM NE DOIT PAS GERER LES RESIDENCES!!!
IL FAUT ARRETER ET RENVOYER DEFINITIVEMENT TOUS LES ETUDIANTS QUI AMENENT DES ARMES SUR LE CAMPUS!
IL FAUT IMMEDIAEMENT DISSOUDRE CETTE CREATION DE L`ADEMA ALIMENTE PAR LE CLAN RPM
Cette association de merde qui a mis l’éducation malienne sous l’éteignoir doit être dissoute immédiatement par le nouveau gouvernement. IMMÉDIATEMENT
LA VIOLENCE A ETE CULTIVEE EN 1991, NOUS RECOLTONS DE TEMPS EN TEMPS SES FRUITS A BAMAKO MAIS PERMANAMENT AU NORD MAINTENANT AU CENTRE!
JE M EN VAIS VOUS DIRE QUE LES HOMMES ET FEMMES DE CULTURE ABRAHAMIQUE DONC ARABOMUSULMANS ET JUDEOCHRETIENS NE SONT PAS DES GENS DE PAIX, PAR CONSEQUENT LA PARTIE NORD DU MALI ET SON CENTRE DOIVENT ETRE TRAITEES DIFFEREMENT DU RESTE DU PAYS, SACRIFIER D AUTRES POUR ARRIVER A SES FINS , C EST NORMAL POUR LE NORDISTE ET LE CENTRISTE ETHNOCENTRISTE CAR IL LE TIEN DE L ISLAM ARABE, DU COMPORTEMENT ARABE, ABRAHAMIQUE.
🚨
”IL YA BEL ET BIEN UNE PSYCHOLOGIE ETHNIQUE AU MALI”, PROFESSEUR YOUSSOUF TATA CISSE M A REVELE DURANT UNE CONVERSTION. IL FAUT SAVOIR OU TU PRENDS FEMME! DANS QUEL MILIEU TES ENFANTS EVOLUENT (FAMILLE MATERNELLE EST TOUJOURS CAPITALE.🚨
🤣🎃
KARIM KEITA YE KOROBORO DE YE WA OUBIEN MANINKA DO? SON DUME BE A LA? MOI JE NE DIS PAS IL EST BON OU MAUVAIS, MAIS JUSTE UN EXAMPLE TRES VISIBLE A TOUT LE MALI! 🎃🤣
🎃”MOI AUSSI JE MAITRISE CERTAINES CHOSES DU COTE DE MA MERE ET FAIS DE MON MIEU POUR ME GLORIFIER DE MON PERE SURTOUT BIEN QU AYANT PASSE ASSEZ DE TEMPS AVEC LE COTE MATERNEL DE LA SOCIETEE, C EST GRAVE! IL FAUT AVOIR DES YEUX POUR VOIR ! ”🎃
Il faut dissoudre cette aeem pour toujours.