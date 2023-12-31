#Mali: ADRESSE A LA NATION DU Président de la Transition, le colonel Assimi Goita

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maliweb
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1 commentaire

  1. https://m.youtube.com/watch?v=vVHWH9ougXE&pp=QAFIAQ%3D%3D

    LIBEREZ LE PEUPLE DES CROYANCES DE L ESCLAVAGE MONOTHÉISTE.
    DIFFICILE MAIS PAS IMPOSSIBLE DE LIBERER LES ESPRITS ET LES AMES DE L ESCLAVAGE MONOTHÉISTE QUI TERRORISE LES TERRES NOIRES D AFRIQUE ET DU MALI. LES RELIGIONS DU MONOTHEISME FONT LE CULTUROCIDE DONC LE GENOCIDE DES NOIRS SUR LEURS TERRES, LES NOIRS NMONT PAS DE TERRES CHEZ LES BLANCS EN EUROPE OU EN ARABIE, NI AILLEURS, MAIS SONT EXTERMINÉS SYSTÉMATIQUEMENT ET RELIGIEUSEMENT PAR LES MONOFOUS.

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