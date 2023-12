Présidentielle en RDC : Antoine Tshisekedi proclamé Président avec 73,34% !

Ça y est ! Le Président Félix Antoine Tshisekedi Thiolombo est parti pour un nouveau quinquennat à la tête de la République Démocratique du Congo. Il a été déclaré, ce dimanche 31 décembre, vainqueur de la présidentielle du 20 décembre 2023 par la Commission Electorale Nationale Indépendante (Ceni) avec 73,34%, soit 13 215 366 des suffrages valablement exprimés. Du jamais vu dans une élection présidentielle en RDC. Ce qui prouve que le peuple congolais a décidé de renouveler sa confiance au candidat N°20. Cette réélection était donc attendue, au regard des réalisations du premier quinquennat de celui que les congolais appellent «Fatshi». «Le délai d’examen du contentieux de l’élection présidentielle est de sept jours à compter de la date de saisine de la Cour Constitutionnelle (Article 74 de la Loi Electorale)» selon la Ceni.

C’est en direct ce dimanche 31 décembre aux environs de 16 h (heure locale) sur la télévision nationale que le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (Ceni) Dénis Kadima a procédé à la lecture de la décision de la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre en République Démocratique du Congo. Sans surprise, le président sortant Félix Antoine Tskisekedi arrive en tête avec 73,34 % des suffrages. «Est élu à titre provisoire, le candidat Félix Antoine Tshisekedi Thiolombo» dira le président de la Ceni dans un scrutin qui a enregistré 43,23% de taux de participation. L’homme d’affaires Moïse Katumbi, non moins président du Tout Puissant Mazembé est arrivé deuxième avec 18,08% tandis que Martin Fayulu s’est classé 3è avec 5,33%.

Notons qu’ils étaient 19 candidats à briguer le fauteuil de la présidentielle. «Merci à tous les congolais qui ont voté pour moi. Grace à vos suffrages, je suis top 6 des 26 candidats. Issu de famille modeste, rien ne me prédestinait à cela. Je n’avais que mon courage comme allié. L’avenir du Congo est prometteur» a déclaré Constant Mutamba, candidat à la présidentielle de la RDC 2023 de déclarer :

Ce fut une grande joie dans toutes les villes de Kinshasa, après l’annonce des résultats. Le Président Félix Antoine Tskisekedi s’est adressé au peuple congolais pour ce vote massif avant de saluer ses partisans pour avoir renouvelé sa confiance en lui. «Merci pour votre confiance. Peuple du pays, c’est une question de terre.

Le Congo est le pays de nos ancêtres, nous devons le préserver et le construire ensemble ! Merci tellement ! Merci tellement ! Twasakidila est le meilleur !

Tous unis pour bâtir un Congo plus fort. La force du Congo réside dans son peuple uni. Merci pour votre participation active et citoyenne». Parole de Félix Antoine Tskisekedi juste après sa victoire. Il a reçu des messages de félicitations de plusieurs personnalités à travers le monde. Comme ce fut le cas du Président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye : «je félicite vivement mon Homologue et Frère S.E Félix Antoine Tshisekedi pour sa réélection à la tête de la RDC suite à la publication des résultats provisoires. En cas d’éventuel contentieux électoral, je forme le vœu d’une résolution pacifique à travers les canaux légaux». «J’adresse toutes mes félicitations au Président Félix Tskisekedi pour sa réélection en République Démocratique du Congo. J’adresse aussi au peuple congolais, qui fait face à une terrible guerre oubliée dans le Kivu, tous mes vœux de paix pour cette année nouvelle. La France doit se tenir au côté de ce grand pays ami et francophone» a souligné Marine Le Pen.

Après les résultats provisoires de la Ceni, tous les regards sont désormais braqués sur la Cour Constitutionnelle pour la proclamation des résultats définitifs, le 10 janvier prochain. Et le nouveau président de la République, Félix Tskisekedi sera officiellement installé dans ses fonctions, le 24 janvier 2024.

Notons que cette élection présidentielle était couplée aux élections législatives, provinciales et communales. Selon la Ceni, le taux de participation est de 43,25%, soit 18 045 348 participants sur 41 738 628 électeurs potentiels.

Selon les observateurs, ces élections se sont déroulées dans la transparence, malgré quelques défaillances rencontrées le jour du scrutin.

Qui est Félix Tskisekedi ?

Né le 13 juin 1963 à Kinshasa, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est un homme d’État de la République démocratique du Congo (RDC), Président de la République depuis le 24 janvier 2019. Haut cadre de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social), parti dirigé par son père, feu Etienne Tshisekedi, il est élu député national en 2011.

Mais refusant de siéger à l’Assemblée Nationale pour dénoncer les fraudes, il sera déchu de son mandat en 2013.

Après le décès de son père, en février 2017, il deviendra en mars 2017 Président du «Rassemblement».

En mars 2018, lors du congrès extraordinaire de l’UDPS, il est élu Président de ce parti. Il est l’un des initiateurs du Dialogue Congolais pour le respect de la Constitution et pour l’alternance pacifique en RDC.

Un processus qu’il défend inlassablement et qui le pousse à s’allier à l’Union pour la Nation Congolaise (UNC) de Vital Kamerhe à Nairobi, en Novembre 2018 afin de constituer la plateforme «CACH» (Cap pour le Changement) pour les élections de décembre 2018.

Le 30 décembre 2018, il est élu Président de la République pour un mandat de 5 ans. A 55 ans, il devient le 5ème Président de la République Démocratique du Congo, à la faveur de la toute première passation pacifique de pouvoir dans le plus grand pays d’Afrique centrale.

Le 09 février 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été élu par ses pairs, Premier Vice-président de l’Union Africaine pour l’année 2020, et par anticipation pour l’année 2021, Président de la même institution régionale, lors du 33ème Sommet des Chef d’États et de Gouvernements qui s’est tenu du 9 au 10 février à Addis-Abeba, en Éthiopie.

